Apples Markteinführung der zweiten Generation der AirPods Pro hat dazu beigetragen, die Führung auf dem „True Wireless Stereo“-Markt (TWS) im dritten Quartal auszubauen. So berichtet Canalys, dass Apple in dem Marktsegment einen Anstieg der Auslieferungen um 34 % und einen Marktanteil von knapp 31 % in dem Quartal erzielen konnte.

Apple bleibt starker Marktführer

Die AirPods gehören zu Apples derzeit erfolgreichsten Produkten und dominieren den TWS-Markt. Analysten melden weltweit, dass die Ohrhörer in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich zulegen konnten. Daran wird sich voraussichtlich in nächster Zeit auch nichts ändern. Das bestätigt unter anderem eine Studie der Marktforschungsfirma Canalys.

Der globale Smart-Personal-Audio-Markt verzeichnete laut Canalys im dritten Quartal 2022 zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang, wobei die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 4 % auf 113,6 Millionen Einheiten sanken. TWS war jedoch die einzige Unterkategorie, die ein Wachstum verzeichnete und im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf insgesamt 76,9 Millionen Einheiten anstieg.

Spitzenreiter war auch in diesem Quartal wieder Apple, dessen weltweite Auslieferungen um 34 % von 17,8 Millionen im dritten Quartal 2021 auf 23,8 Millionen im Q3 2022 stieg. Dieser hohe Anstieg bedeutet, dass der Marktanteil von 24,6 % auf 30,9 % stieg. Analysten zufolge hat die Markteinführung der AirPods Pro 2 die Verkaufszahlen von Apple drastisch erhöht. Dieses Modell wurde allein in diesem Quartal 4,2 Millionen Mal ausgeliefert und machte damit 20 % aller AirPods-Auslieferungen aus.

Der nächste Konkurrent, Samsung, musste einen Rückgang seiner 8,7 Millionen Auslieferungen im Q3 2021 um 15 % auf 7,4 Millionen im Q3 2022 hinnehmen, was zu einem Rückgang des Marktanteils von 12 % auf 9,6 % führte. Der Rückgang erfolgte trotz der Einführung der Galaxy Buds 2 Pro, die Ende August ausgeliefert wurden.