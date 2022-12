Ende Oktober startete Ende Oktober die Beta-Phase zu iOS 16.2 und iPadOS 16.2. Seitdem wurden sowohl für Entwickler als auch Teilnehmer am Apple Beta Programm weitere Beta-Versionen veröffentlicht. Zuletzt wurde in der vergangenen Woche die Beta 4 freigegeben. Langsam aber sicher drängt sich die Frage auf, wann Apple die finale Version für Jedermann veröffentlichen wird. Sehr wahrscheinlich wird es im Laufe des Dezembers soweit sein, doch welcher konkretere Zeitrahmen gilt als wahrscheinlich?

Wann veröffentlicht Apple iOS 16.2?

Wir befinden uns definitiv auf der Zielgeraden der Entwicklung zu iOS 16.2 (und iPadOS 16.2). Es ist nicht damit zu rechnen, dass Apple nach der Beta 4 direkt die finale Version veröffentlichen wird. Zumindest werden wir noch den Release Candidate erleben, bis Apple den Schalter für Jedermann umlegt. Denkbar ist natürlich auch noch eine Beta 5 und erst anschließend der Release Candidate.

Wir können uns allerdings gut vorstellen, dass Apple auf die Beta 4 den RC und anschließend die finale Version folgen lässt. Vergangenes Jahr ging Apple bei iOS 15.2 mit vier Betas zumindest so vor. Nachdem die Beta 4 in der vergangenen Woche erschien, rechnen wir ehrlicherweise damit, dass Apple die laufende Woche nutzen wird, um die letzte Vorabversion freigibt. Ob dies heute, morgen oder übermorgen der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Sobald der Release Candidate freigegeben wurde, dauert es für gewöhnlich nur noch wenige Tage, bis die finale Version folgt. Sollten keine größeren Fehler mehr im RC entdeckt werden, so wird dieser zur finalen Version deklariert und zeitnah freigegeben. Dies dürfte dann in der kommenden Woche der Fall sein. Von daher könnte die finale Freigabe von iOS 16.2 am kommenden Montag (12. Dezember 2022). Im vergangenen Jahr veröffentlichte Apple iOS 15.2 am 13. Dezember, ebenfalls ein Montag. Vor wenigen Wochen mutmaßte bereits Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple iOS 16.2 Mitte Dezember freigeben wird.

Mit dem kommenden Update wird Apple nicht nur Fehler beheben und die Leistung des Systems verbessern, es werden auch verschiedene Neuerungen ins System einfließen. Zu den Neuerungen zählen unter anderem

Freeform-App

Die Freeform-App dient zur Zusammenarbeit von verschiedenen Nutzern. An einem zentralen Ort können Inhalte eingesehen, geteilt und und gemeinsam an diesen gearbeitet werden, ohne sich um Layouts und Seitengrößen sorgen zu müssen. An diesem Ort für Zusammenarbeit in Echtzeit könnt ihr die Beiträge anderer sehen, während ihr selbst Inhalte hinzufügen oder Änderungen vornehmt.

Unterstützung externer Displays für Stage Manger

Nachdem Apple die Unterstützung externer Displays für Stage Manger in iPadOS 16.2 gestrichen hatte, kehrt diese für iPads mit M1- und M2-Chips wieder zurück.

Neue Home App Architektur

Vor Monaten hatte Apple bereits angeguckt, den Unterbau der Home App zu erneuern. Mit iOS 16.2 nimmt Apple diesen Schritt nun vor.

Häufigere Updates für Live-Aktivitäten

Die Live-Aktivitäten der TV-App können nun optional häufiger und somit in kürzeren Intervallen aktualisiert werden.

Neue Widgets

Mit iOS 16.2 führt Apple neue Medikamenten- und Schlafen-Widgets ein.