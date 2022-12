Aktuell laufen die Amazon Last Minute Angebote. In diesem Rahmen könnt ihr euch eine AirTag-Alternative für nur je 14 Euro im 2er Pack sichern. Genau genommen, handelt es sich um ATUVOS Schlüsselfinder, der aktuell im Fokus steht. Der Sonderpreis von 14 Euro gilt allerdings nur am heutigen 06. Dezember. Bei Interesse greift direkt zu, bevor der Deal abgelaufen ist.

ATUVOS Keyfinder nur 14 Euro

Seid ihr noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk und steht euch nur ein überschaubares Budget zur Verfügung? Oder möchtet ihr euch schlicht und einfach selbst beschenken? Wir wäre es mit dem smarten Schlüsselfidner?

Die Apple AirTags erfreuen sich seit ihrem Verkaufsstart großer Beliebtheit. Allerdings gibt es darüberhinaus auch noch deutlich preiswertere Schlüsselfinder von Drittanbietern, die ebenso auf der Apple AirTag und somit dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren. Einer dieser Hersteller ist ATUVOS.

Grundsätzlich gibt es den ATUVOS Keyfinder einzeln, im 2er Pack und im 4er Pack. Um auf die rabattierten Preise zu gelangen, müsst ihr zwingend den 10 Prozent, 20 Prozent oder 30 Prozent Rabatt-Gutschein auf der jeweiligen Amazon Produktseite aktivieren. Der Rabatt wird dann während des Bestellprozesses abgezogen. Das beste Preis-/Leistungsverhältnis bietet aktuell das Doppelpack.

Einzeln kostet der ATUVOS Schlüsselfinder derzeit 16,99 Euro, aktiviert man den 10 Prozent Gutschein, so werden nur noch 15,29 Euro fällig. Das 2er Pack kostet aktuell 34,99 Euro, aktiviert man jedoch den 20 Prozent Coupon, so werden nur noch 27,99 Euro bzw. 14 Euro je ATUVOS Schlüsselfinder. Rechnerisch ist das 4er Pack am attraktivsten. Dieses kostet aktuell 99,99 Euro. Aktiviert man den 30 Prozent Gutschein, so werden nur 69,99 Euro bzw. 17,50 Euro je ATUVOS Schlüsselfinder fällig.

Denkt dran: Der Deal läuft nur noch bis heute Abend 23:59 Uhr.

Schlüsselfinder Key Finder,ATUVOS Bluetooth Tracker und Gegenstandsfinder für Schlüssel,... 【Bluetooth Item Finder】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie...

Angebot Schlüsselfinder Key Finder,ATUVOS Bluetooth Tracker und Gegenstandsfinder für Schlüssel,... 【Bluetooth Item Finder】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie...