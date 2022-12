Apple Music Sing ist da, zumindest fast. Mit Apple Music Sing hat Apple vor wenigen Augenblicken eine neue Funktion angekündigt, die im Laufe dieses Monats an den Start gehen und für Apple Music Abonnenten zur Verfügung stehen wird.

Apple stellt „Apple Music Sing“ vor

Apple Music bietet bereits seit Jahren die Möglichkeit an, dass sich Anwender Liedtexte anzeigen lassen können. Diese Erlebnis wird nun verbessert, so dass Fans ganz einfach zu zig Millionen Liedern mitsingen können.

Bei Apple Music Sing handelt es sich um eine neue Funktion, mit der ihr eure Lieblingssongs mit einstellbarem Gesang und Texten in Echtzeit „mitträllern“ können. Apple Music Sing bietet mehrere Songtext-Ansichten, um euch dabei zu helfen, die Führung zu übernehmen, Duette zu spielen, im Hintergrund zu singen und vieles mehr.

Apple Music Sing wird noch in diesem Monat für Apple Music-Abonnenten weltweit verfügbar sein und kann auf iPhone, iPad und dem neuen Apple TV 4K genossen werden. Gut möglich, dass die neue Funktion an das Update auf iOS 16.2, iPadOS 16.2 und tvOS 16.2 gekoppelt ist. Mit diesem rechnen wir in der kommenden Woche. Kommt noch heute der Release Candidate?

„Das Songtext-Erlebnis von Apple Music ist durchweg eines der beliebtesten Features unseres Dienstes“, sagte Oliver Schusser, Apple’s vice president of Apple Music and Beats. „Wir wissen bereits, dass unsere Benutzer auf der ganzen Welt es lieben, ihren Lieblingssongs zu folgen, also wollten wir dieses Angebot noch weiter entwickeln, um noch mehr Engagement für Musik durch Singen zu ermöglichen. Es macht wirklich viel Spaß, unsere Kunden werden es lieben.“

Apple Music Sing beinhaltet:

Anpassbarer Gesang: Benutzer haben jetzt die Kontrolle über die Gesangspegel eines Songs. Sie können mit dem Original-Künstlergesang singen, die Führung übernehmen oder Millionen von Songs im Apple Music-Katalog mixen.

Texte in Echtzeit: Benutzer können ihre Lieblingslieder mit animierten Texten mitsingen, die im Rhythmus des Gesangs tanzen.

Hintergrundgesang: Gleichzeitig gesungene Gesangslinien können unabhängig vom Hauptgesang animiert werden, damit Benutzer leichter folgen können.

Duettansicht: Mehrere Sänger werden auf gegenüberliegenden Seiten des Bildschirms angezeigt, damit Duette oder Tracks mit mehreren Sängern leicht mitgesungen werden können.

Apple Music wird außerdem eine Reihe von mehr als 50 begleitenden Wiedergabelisten mit all den epischen Songs, Duetten, Refrains und Hymnen herausbringen, die Menschen auf der ganzen Welt zum Singen animieren – vollständig optimiert für das Apple Music Sing-Erlebnis.

Kurzum: Die nächste (Silvester-) Party kann kommen.