Das Jahresende naht und nachdem Apple bereits die App Store Awards, den Apple Music Künstler des Jahres sowie die Top-Charts im App Store bekannt gegeben hat, geht es nun mit den besten Podcasts der vergangenen 12 Monate weiter.

Apple veröffentlicht die beliebtesten Podcasts des Jahres 2022

Zum Jahresende werden für gewöhnlich Jahresrückblicke, Top-Charts etc. bekannt gegeben. Auch Apple mischt Jahr für Jahr mit und widmet sich dieser Tage auch den Podcast-Chats. Dabei unterteilen die Verantwortlichen in verschiedene Rubriken.

In der Kategorie „Meistgefolgte Podcasts 2022“ steht der Politik-Podcast „Lanz & Precht“ ganz oben auf dem Treppchen. Wöchentlich sprechen Markus Lanz und Richard David Precht über die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. In der Rubik „Podcasts zum Lachen“ hat „Baywatch Berlin“ von und mit Klaas Heufer-Umlauf die Nase vorne.

„Stammplatz – Dein Fußballstart in den Tag“ ist der tägliche Fußball-Podcast von BILD. Dieser gibt den Ton in der Kategorie „Podcasts zum Jubeln und Mitfiebern“ an. „Kottbruder“ heißt der wöchentliche Comedy-Podcast, der die Kategorie „Die besten neuen Podcasts 2022“ gewonnen hat. Mit von der Partie sind hier Paletten und GermanLetsPlay.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir nur kurz die Gewinner der jeweiligen Kategorien kurz angerissen haben. Natürlich gibt es noch viel mehr spannende Podcasts in Apple Podcasts zu entdecken. Es lohnt sich in jedem Fall einmal durch die Top-Charts 2022 zu klicken.