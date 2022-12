Apple hat soeben bekannt gegeben dass das Unternehmen die Self-Service Reparatur in Europa startet. Nutzer in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Schweden und Spanien können ab sofort Originalteile und Werkzeuge von Apple kaufen und so die häufigsten Reparaturen für das iPhone 12, iPhone 13 und Mac Notebook mit Apple Chips durchführen.

„Apple Self-Service-Reparatur“-Programm startet in Deutchland

Ihr erinnert euch? Im April dieses Jahres startete Apple sein „Self-Service-Reparatur“-Programm für das iPhone in den USA. Im August weitete das Unternehmen das Ganze auf MacBook mit Apple Chips aus. Gleichzeitig gab Apple zu verstehen, dass man im Laufe dieses Jahres die Self-Service-Reparatur auf weitere Ländern ausweiten wird. Genau diesem Versprechen kommt der Hersteller nun hat.

Apple hat soeben angekündigt, dass Self Service-Reparatur ab sofort in acht europäischen Ländern verfügbar ist und Reparaturanleitungen sowie Originalteile und Werkzeuge von Apple über den Apple Self Service-Reparatur Store zur Verfügung stehen.

Das „Self-Service-Reparatur“-Programm Store bietet Zugang zu mehr als 200 Einzelteilen und Werkzeugen sowie Reparaturanleitungen. Seid ihr technikversiert und verfügt ihr über Erfahrung mit der Reparatur elektronischer Geräte, dann könnt ihr eure ab sofort eure eigenen Reparaturen durchzuführen und dabei auf die gleichen Anleitungen, Teile und Werkzeuge zurückzugreifen, die auch in den Apple Stores und bei den autorisierten Apple Service Providern verwendet werden.

Apple bietet Werkzeugleihkits für 59,95 Euro an, sodass Anwender, die keine Werkzeuge für eine einzelne Reparatur kaufen möchten, trotzdem Zugang zu diesen professionellen Reparaturwerkzeugen haben. Der Versand der Werkzeugkits, die für eine Woche gemietet werden können, ist kostenlos.