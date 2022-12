Es gibt kaum ein Apple-Produkt, welches länger als das sagenumwobene Apple Car durch die Gerüchteküche geistert. Das mag daran liegen, dass sich das auf „Projekt Titan“ getaufte Vorhaben in den letzten Jahren mehrfach verändert haben soll. Dies hat dazu geführt, dass es sehr schwer ist, sich ein Bild davon zu machen, woran Apple tatsächlich arbeitet. Es gab Momente, in denen es so aussah, als würde es ein komplett selbstfahrendes Auto geben. Jüngste Berichte lassen jedoch vermuten, dass Apple das Projekt zurückgeschraubt hat.

Einblicke in Apples Bemühungen, ein selbstfahrendes Auto zu bauen

Wie Bloomberg berichtet, wollte Apple ein selbstfahrendes Auto ohne Lenkrad oder Pedale entwickeln. Das Design des Autos sollte ursprünglich vier nach innen gerichtete Sitze aufweisen, damit die Passagiere miteinander sprechen können, und eine gewölbte Decke, die dem Dach eines Volkswagen Käfers ähnelt. In den letzten Monaten stellte sich jedoch heraus, dass ein solcher Plan zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisierbar ist. Das nun angestrebte Fahrzeug soll zwar über geführte Fahrfunktionen verfügen, jedoch nicht in der Lage sein, jederzeit völlig selbstständig zu fahren.

Das Fahrzeug wird laut Bloomberg mit einem von Apple entwickelten Prozessor ausgestattet sein, der die KI-Funktionen steuert, ähnlich wie beim Mac, iPhone und iPad. Der Chip entspricht vier der leistungsstärksten Mac-Chips und ist nahezu serienreif. Zum Chip gehören auch eine Reihe von Lidar-Sensoren und Kameras, die dem Auto Positionsdaten, Fahrspurdaten und Orientierungsdaten liefern können.

Zudem heißt es, dass Apple die Cloud für einen Teil der KI-Verarbeitung nutzen wird. Das Unternehmen erwägt angeblich sogar eine ferngesteuerte Kommandozentrale, die Fahrer unterstützen und Autos in Notfällen aus der Ferne steuern könnte. Möglicherweise wird Apple auch sein eigenes Versicherungsprogramm für Unternehmen anbieten.

Das Apple Car wird über geführte Fahrfunktionen verfügen, die auf Autobahnen funktionieren. Dabei soll es Kunden ermöglicht werden, während der Fahrt auf der Autobahn andere Aufgaben zu erledigen, inklusive Filme zu schauen. Das Auto wird Warnungen ausgeben, wenn es an der Zeit ist, auf manuelle Steuerung umzuschalten, wobei die selbstfahrende Komponente bei der Markteinführung möglicherweise auf Nordamerika beschränkt ist.

Während es Gerüchte gab, dass das Auto bereits 2025 auf den Markt kommen könnte, wird es nun frühestens 2026 erwartet, wobei Apple angeblich ein Consumer-Modell für unter 100.000 Dollar verkaufen möchte.