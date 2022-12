In der vergangenen Woche gelangten die eufy-Kameras von Anker in die Kritik. Ein Sicherheitsforscher stellte fest, dass Miniaturansichten von Videoaufnahmen unverschlüsselt in der Cloud gespeichert wurden, obwohl dies durch das Unternehmen anders kommuniziert wurde. Anker spricht nämlich von einer lokalen Speicherung und dauerhaften Verschlüsselung. Das Unternehmen reagierte zeitnah mit einer Stellungnahme und erklärte, dass kleine Vorschaubilder – sogenannte Thumbnails – von Videos vorübergehend in der Cloud gespeichert werden, um Anwendern entsprechende Push-Benachrichtigungen mit Miniaturansicht zur Verfügung zu stellen. Unter anderem versprach Anker, die Umstände deutlicher zu kommunizieren. In einem ersten Schritt wurde nun ein App-Update von Eufy Security veröffentlicht.

Eufy Kameras: App-Update informiert Über Cloud-Speicherung

Seit dem letzten Statement hat sich Anker erneut zu den Vorwürfen geäußert und folgendes zu Protokoll gegeben.

eufy Security weist die gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe bezüglich der Sicherheit unserer Produkte entschieden zurück. Wir verstehen jedoch, dass die jüngsten Ereignisse bei einigen NutzerInnen Besorgnis ausgelöst haben könnten. Wir überprüfen und testen unsere Sicherheitsfunktionen regelmäßig und bitten die Sicherheitsbranche um Feedback, um sicherzustellen, dass wir alle glaubwürdigen Sicherheitslücken schließen. Wenn eine glaubwürdige Sicherheitslücke festgestellt wird, ergreifen wir die notwendigen Maßnahmen, um sie zu beheben. Darüber hinaus halten wir uns an alle zuständigen Aufsichtsbehörden in den Märkten, in denen unsere Produkte verkauft werden. Bei Fragen können sich NutzerInnen jederzeit an unser engagiertes Kundensupport-Team wenden.

Eufy Security App: Version 4.5.1 ist da

Zudem wurde die Eufy Security App nun in Version 4.5.1 veröffentlicht. In den Release-Notes macht Anker bereits darauf aufmerksam, dass ein Cloud-Speicher involviert ist, wenn sich Anwender für Push-Benachrichtigungen mit Miniaturansicht entscheiden. Diese Information findet sich dann auch direkt in der App in den jeweiligen Benachrichtigungseinstellungen wieder.