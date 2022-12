Mit immer größeren Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest 2022 zu. Woran erkennt man das? Aktuell reiht sich eine Rabatt-Aktion an die nächste, um die Verkäufe zu Weihnachten noch einmal anzukurbeln und auch die Video-Streaming-Dienste stellen ihre weihnachtlichen Inhalte in den Mittelpunkt. Auch Apple TV+ ist mit von der Partie und hat kürzlich „Spirited“ ins Rennen geschickt.

Spirited — Behind The Spirit: The Music Featurette [Apple TV+]

In den vergangenen beiden Jahren stand Mariah Carey zu Weihnachten bei Apple TV+ im Mittelpunkt. Auf „Mariah Careys magische Weihnachtsshow“ (2020) folgte „Mariah Carey – Die Weihnachtsmagie geht weiter“ (2021). In diesem Jahr ist „Spirited“ das weihnachtliche Highlight auf Apple TV+.

Was hat es mit „Spirited“ auf sich?

An jedem Weihnachtsabend wählt der Geist der Weihnacht (Will Ferrell) eine dunkle Seele aus, die durch den Besuch von drei Geistern reformiert werden soll. Aber in dieses Weihnachtsfest hat er sich den falschen Scrooge ausgesucht. Clint Briggs (Ryan Reynolds) dreht den Spieß gegen seinen gespenstischen Gastgeber um, bis der Geist der Weihnacht sich dabei wiederfindet, seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu zu untersuchen. Zum ersten Mal wird „A Christmas Carol“ in dieser urkomischen musikalischen Variante der klassischen Dickens-Geschichte aus der Perspektive der Geister erzählt. Von Regisseur Sean Anders, geschrieben von Sean Anders und John Morris, mit Originalsongs der Oscar-Preisträger Benj Pasek und Justin Paul und von Chloe Arnold choreografiert, ist diese moderne Nacherzählung ein süßer und würziger Feiertagsgenuss.

Der gesamte Film ist mit verschiedenen Musical-Nummern gespickt. Genau dies wird in dem neuen Video „Spirited — Behind The Spirit: The Music Featurette“, welches Apple auf YouTube veröffentlicht hat, deutlich. Der Soundtrack zu eurer Weihnachtszeit ist da, mit neuer Originalmusik von Benj Pasek und Justin Paul. In dem Clip werft ihr einen Blick auf die Entstehung der Musik von Spirited.