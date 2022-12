Apple hat eine neue Karaoke-Funktion für Apple Music angekündigt, mit der Nutzer ihre Lieblingssongs textsicher mitsingen können. Damit lässt sich das Weihnachtsfest oder die anstehende Silvester-Party aufpeppen. Hierfür sollte jedoch auch das neueste Apple TV 4K unter dem Weihnachtsbaum liegen, ansonsten könnte es eine stille Feier werden.

Eine fortschrittliche Karaoke-Funktion

Apple Music Sing wird noch in diesem Monat für Apple Music Abonnenten weltweit verfügbar sein und kann auf dem iPhone, iPad und Apple TV 4K genossen werden. Für eine gesellige Karaoke-Feier bietet sich natürlich das Apple TV an, da es sich vor dem großen Fernseher besonders gut singen lässt. Nur hat die Sache einen Haken.

Apple Music Sing wird nur mit dem neuesten Apple TV 4K Modell funktionieren, wie Apple in einer Pressemitteilung mitteilte. Diese Einschränkung bedeutet, dass Kunden älterer Apple TV Modelle die neue Funktion nicht am TV verwenden können. Alternativ lässt sich die Funktion ab dem iPhone 11 oder iPad Pro der dritten Generation nutzen.

Es ist nicht bekannt, warum nur das neueste Apple TV unterstützt wird, zumal Apple Music Sing ideal auf einem großen Fernsehbildschirm mit versammelten Freunden und Familie funktioniert. Im Vergleich zu älteren Modellen verfügt das neue Apple TV 4K über den A15 Bionic Chip, was Apple womöglich dazu bewegt hat, die Einschränkung zu machen.

Apple Music Sing ist kein simpler Karaoke-Player. So kann unter anderem die Lautstärke des Originalgesangs des jeweiligen Songs angepasst werden, um diesen mehr oder weniger dominant durch die eigene Stimme zu ersetzen. Dabei soll auf den unterstützten Endgeräten ein Machine Learning Algorithmus mitlaufen, der in Echtzeit den Gesang isoliert, damit dieser angepasst werden kann, wie Apple gegenüber Mashable bestätigt hat. Das benötigt natürlich einen gewissen Grad an Rechenleistung. Die Vorgänger-Version von Apple TV 4K setzte „nur“ auf den A12-Chip.

Apple Music Sing wird noch vor Ende des Jahres erscheinen, was bedeutet, dass die Funktion wahrscheinlich Teil von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 sein wird, die beide im Dezember erscheinen sollen. Somit könnt ihr und eure Gäste die 50 begleitenden Wiedergabelisten mit all den Songs, Duetten, Refrains und Hymnen pünktlich zu Weihnachten und Silvester anklingen lassen.