Apple hat die Entwicklung eines faltbaren 20 Zoll Display gestartet, so geht es aus einem aktuellen Bericht von The Elec (via Macrumors) hervor. Die Kollegen berufen sich dabei auf nicht näher genannte Industriekreise.

MacBook Pro mit 20 Zoll faltbarem Display?

Seit längerem wird immer mal wieder darüber berichtet, dass Apple Interesse an faltbaren Displays hat. Alles andere würde uns auch schlichtweg wundern. Während vereinzelte Hersteller bereits mobile Geräte mit faltbaren Displays anbieten (in erster Linie ist hier sicherlich Samsung zu nennen), hat sich Apple bisher nicht öffentlich zu dem Thema geäußert. Nichtsdestotrotz werden die Ingenieure in Cupertino längst an dem Thema arbeiten.

Unter anderem soll Apple nun die Entwicklung eines 20 Zoll Gerätes mit faltbarem Display gestartet haben. Konkret soll es sich um ein 20,25 Zoll OLED-Display eines nicht näher genannten südkoreanischen Zulieferers handeln. Zusammengeklappt käme ein solches Disaply auf einen 15,3 Zoll Bildschirm. Dies wäre deutlich größer als das bisherige iPad Pro und kleiner als das 16 Zoll MacBook Pro.

Es heißt

Da die Bildschirmgröße im aufgeklappten Zustand bei rund 20 Zoll liegt, dürfte das Projektprodukt in einer Form vorliegen, die einem MacBook (Laptop) nahe kommt. Angenommen, ein 20-Zoll-Produkt ist 20,25 Zoll groß, dann ist es zusammengeklappt 15,3 Zoll groß. Die derzeit verfügbaren Bildschirmgrößen der Apple MacBook-Serie liegen bei 13 bis 16 Zoll, und die Bildschirmgrößen der iPad (Tablet)-Serie liegen zwischen 8,3 Zoll und 12,9 Zoll.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass ein solches Geräte im Jahr 2026 oder 2027 auf den Markt kommen wird. Auch eine interessante Aussage zum iPad mini lässt sich dem Bericht entnehmen. So heißt es, dass Apple das iPad mini mit einem faltbaren Gerät mit einer Größe von 10 Zoll ersetzen möchte. Ein faltbares iPhone gilt hingegen als unwahrscheinlich. Dem Bericht zu folge wird Apple im 2024 neue 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro Modelle mit OLED-Display ankündigen.

Klingt alles in allem noch nach reichlich Zukunftsmusik. Man muss kein Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass sich Apple mit faltbaren Displays beschäftigt. Wann und in welcher Form diese allerdings massentauglich zum Einsatz kommen, bleibt abzuwarten.