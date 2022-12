Anfang dieses Monats hatten wir euch auf einen Unlimited-Deal aufmerksam gemacht, bei dem ihr euch den o2 Free Unlimited Smart für nur 14,99 Euro sichern könnt. Der Tarif enthält unter anderem Unlimited-LTE-Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat inkl. Telefon- und SMS-Flat. Das Angebot lässt sich nur noch bis einschließlich morgen (08. Dezember 2022) buchen.

Letzte Chance: o2 Unlimited Smart nur 14,99 Euro

Solltet ihr noch nach einem Mobilfunktarif mit unbegrenztem Datenvolumen Ausschau halten, so habt ihr noch bis morgen die Möglichkeit, euch den o2 Unlimited Smart für nur 14,99 Euro zu sichern. Der Tarif surft dauerhaft mit bis zu 10 Mbit/s im o2 LTE-Netz und beinhaltet EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling! Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro Anschlusspreis!

Übersicht

Unlimited GB LTE

bis zu 10MBit/s

o2 Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE und WLAN Call

EU Roaming

Monatlich kündbar

nur 14,99 Euro pro Monat

Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 Euro

An dieser Stelle kann man sicherlich ausführlich darüber diskutieren, ob man mit 10MBit/s in der Downloadgeschwindigkeit hinkommt oder nicht. Natürlich ist das keine High-End-Geschwindigkeit. Der durchschnittliche Anwender sollte damit allerdings keine Probleme haben, selbst Videostreaming ist gut möglich. Wenn man beachtet, dass man sich diesen Tarif für 14,99 Euro pro Monat (anstatt 39,99 Euro) sichern kann, so ist das ein echtes Schnäppchen.

-> Hier geht es direkt zum o2 Free Unlimited Smart