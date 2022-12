Es gibt Serien und Filme auf Apple TV+, auf die freut mich sich bereits Wochen vor ihrer Veröffentlichung und es gibt Originals, mit denen kann man nur sehr sehr wenige anfangen. Die Fortsetzung von „Slow Horses“ gehört definitiv in die erste Kategorie. Begleitend zur zweiten Staffel hat Apple nun das Video „Slow Horses — A Conversation with Gary Oldman and Jack Lowden“ auf Apple TV+ veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Slow Horses — A Conversation with Gary Oldman and Jack Lowden“

Die erste Staffel von „Slow Horses“ konnte uns begeistern, von daher waren wir bereits auf die Fortsetzung gespannt. Die zweite Staffel startete am 02. Dezember und mit „Letzter Halt“ und „Liebesgrüße aus Upshott“ stehen derzeit die ersten beiden Folgen bereit.

Die Serie „Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb“ folgt einem Team britischer Geheimdienstmitarbeiter, die in die sogenannte Slough-House-Abteilung des MI5 versetzt werden. Die Abteilung sammelt gescheiterte MI5-Agenten. Jeder Einzelne hat hier in irgendeiner Weise Mist gebaut. Die Außenstelle für „Versager“ bietet jedoch weitaus mehr, als man zunächst vermutet. In der zweiten Staffel kommen lang verborgene Geheimnisse aus dem Kalten Krieg ans Licht, die ein Blutbad in den Straßen Londons anzurichten drohen. Als eine Liaison mit russischen Schurken eine fatale Wendung nimmt, müssen unsere ahnungslosen Helden ihre individuellen Schwächen überwinden und ihre Spionagefähigkeiten verbessern, um einen katastrophalen Zwischenfall zu verhindern.

In dem eingebundenen Clip geben euch die beiden Hauptdarsteller Gary Oldman and Jack Lowden einen kleinen Einblick in die Serie sowie hinter die Kulissen. Kurzum: Habt ihr euch jemals gefragt, was hinter verschlossenen Türen in Slough House vor sich geht? Gary Oldman und Jack Lowden setzen sich für eine kurze Nachbesprechung der zweiten Staffel von Slow Horses zusammen und werfen einen Blick hinter die Kulissen.