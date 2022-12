Apple CEO Tim Cook hat offiziell bestätigt, dass sein Unternehmen beabsichtigt aus der neuen TSMC-Fabrik in Arizona Chips für das iPhone und den Mac zu beziehen. Damit bestätigt er Gerüchte, die sich seit mehreren Wochen hartnäckig halten.

Tim Cook: „Apple wird Chips werden Made-in-Arizona sein“

In den letzten Wochen haben wir immer mal wieder den Bau zweier TSMC-Chip-Fabriken in den USA thematisiert. Auf dem Weg – unabhängiger von einzelnen Standorten zu werden – deutete sich bereits an, dass Apple seine Chips zukünftig von TSMC auch in Arizona fertigen lässt. Nun gibt es die offizielle Bestätigung.

Gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden nahm Tim Cook am gestrigen Tag an einer Veranstaltung teil, in dessen Rahmen die Investitionen von TSMC in Arizona offiziell bekannt gegeben wurde. In diesem Zusammenhang gab Cook laut CNBC zu Protokoll

„Und jetzt, dank der harten Arbeit so vieler Menschen, können diese Chips stolz mit dem Stempel Made-in-America versehen werden. Dies ist ein unglaublich bedeutsamer Moment. Heute ist nur der Anfang. Heute kombinieren wir das Fachwissen von TSMC mit dem unvergleichlichen Einfallsreichtum amerikanischer Arbeiter. Wir investieren in eine stärkere, strahlendere Zukunft, wir pflanzen unseren Samen in der Wüste von Arizona. Und wir bei Apple sind stolz darauf, das Wachstum zu fördern.“

Derzeit setzt Apple exklusiv auf TSMC, um alle Chips für iPhone, iPad, Mac und weiterer Geräte zu produzieren. Der überwiegende Teil wird aktuell in Taiwan gefertigt. Mit der Errichtung zweiter Fabriken in Arizona wird allerdings ein Teil der Produktion zukünftig in den USA stattfinden.

Insgesamt soll sich das Investment von TSMC auf rund 40 Milliarden Dollar in Arizona belaufen. Die erste Fabrik soll im Jahr 2024 fertig gestellt sein und zunächst Chips im 4nm Prozess fertigen. Zwei Jahre später soll auch die zweite Fabrik erste Chips fertigen. Gut möglich, dass dort dann 3nm Chips vom Band laufen.