Seit vielen Jahren engagiert sich Apple nicht nur als Konzern für gemeinnützige Organisationen, auch eine große Anzahl an Mitarbeitern leistet ehrenamtliche Arbeit in unterschiedlichen bereiten. Zum Jahresende fasst der Hersteller aus Cupertino zusammen, welche Leistungen seit der Einführung des Spendenprogramms der Apple Mitarbeiter zusammengekommen sind.

Das Spendenprogramm der Apple Mitarbeiter wurde vor elf Jahren eingeführt, und hat seitdem über 880 Millionen Dollar für fast 44.000 Organisationen weltweit gesammelt. Darin enthalten ist die Arbeit von mehr als 76.000 Mitarbeiter:innen, die mehr als 2,1 Millionen Stunden freiwilligen Engagements geleistet haben. Für jede Stunde, die sich ein Apple Mitarbeiter ehrenamtlich engagiert, oder jeden gespendeten US-Dollar, stellt Apple einen Zuschuss in jeweils der gleichen Höhe des Betrags an dieselbe Organisation zur Verfügung. Zusätzlich zu den ehrenamtlichen Aktivitäten und den Beiträgen, die über das Spendenprogramms der Apple Mitarbeiter geleistet werden, spendet Apple auch Millionen von US-Dollar durch direkte finanzielle Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen.

Im begleitenden Artikel im Apple Newsroom geht der Hersteller auf verschiedene konkrete Beispiele ein, wie im Einzelfall tatsächlich geholfen wurde. Unter anderem heißt es

In ganz Europa sind Apple Mitarbeiter:innen in ihren Communitys unglaublich aktiv, so auch in Cork, Irland. Unter anderem engagieren sich die dortigen Teams seit fünf Jahren ehrenamtlich auf dem Field of Dreams, einem drei Hektar großen Gartenbaugelände, das von Down Syndrome Ireland betrieben wird. Im Jahr 2022 ist das Engagement der Freiwilligen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 250 Prozent gestiegen, wobei 850 ehrenamtliche Tätige mehr als 2.000 Stunden für die Organisation geleistet haben. Das hat viel mit dem Einsatz von Brian O’Leary von Apple zu tun, der bei der Koordination von Apple Projekten auf dem Field of Dreams hilft.