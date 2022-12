19 Monate ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Serienbestellung von „Hello Tomorrow!“ offiziell bekannt gegeben hat. Zuletzt wurde diese in dem Clip „Apple TV+ Winter 2022 & Beyond“ beworben. Nun haben die Verantwortlichen mit dem 17. Februar 2023 einen konkreten Termin bekannt gegeben.

„Hello Tomorrow!“ startet am 17. Februar 2023 auf Apple TV+

Apple TV+ hat das Premieredatum zu „Hello Tomorrow!“ bekannt und gleichzeitig einen ersten Ausblick auf die neue Serie gegeben. Die neue 10-teilige Drama-Comedy-Serie zeit Emmy- und Critics Choice Award-Gewinner Billy Crudup („The Morning Show“) in der Hauptrolle. Gleichzeitig agiert dieser als ausführender Produzent. „Hello Tomorrow!“ wird am Freitag, den 17. Februar 2023 mit den ersten drei Folgen ihr weltweites Debüt geben. Anschließend folgen immer freitags bis zum 07. April 2023 neue Episoden.

In einer Retro-Zukunftswelt spielend, dreht sich „Hello Tomorrow!“ um eine Gruppe reisender Verkäufer, die Mond-Timeshares feilbieten. Crudup spielt Jack, einen Verkäufer mit großem Talent und Ehrgeiz, dessen unerschütterlicher Glaube an eine bessere Zukunft seine Kollegen inspiriert, seine verzweifelten Kunden wiederbelebt, aber droht, ihn gefährlich in genau dem Traum zu verlieren, der ihn trägt.

Die Besetzung des Ensembles neben Crudup umfasst Haneefah Wood („Truth Be Told“, „One Day at a Time“), Alison Pill („Them“, „The Newsroom“), Nicholas Podany („Harry Potter and the Cursed Child“) , Dewshane Williams („The Umbrella Academy“, „In the Dark“), Emmy-Gewinner Hank Azaria („Brockmire“, „Ray Donovan“), Matthew Maher („Our Flag Means Death“) und die für den Oscar nominierte Jacki Weaver („Silver Linings Playbook“, „Animal Kingdom“).