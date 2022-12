In den Kinos ist der Startschuss bereits gefallen, auf Apple TV+ geht es am morgigen Freitag los. Die Rede ist von dem neuen Apple Original Film „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle. Vorab gibt es noch einmal einen näheren Einblick in das Drama.

Emancipation – A Director’s Journey: Antoine Fuqua

Nach dem Oscar-Skandal hatte sich Schauspieler Will Smith erst einmal öffentlich abgemeldet, nun taucht er wieder auf. Am morgigen Freitag feiert der Film „Empancipation“, bei dem Smith die Hauptrolle spielt, sein Debüt auf Apple TV+. Vorab rühren die Verantwortlichen mit dem Clip „Emancipation – A Director’s Journey: Antoine Fuqua“ noch einmal die Werbetrommel und geben uns einen näheren Einblick in das Drama

„Emancipation“ erzählt die triumphale Geschichte von Peter (Will Smith), einem Mann, der sich aus der Sklaverei befreit. Geleitet von seinem scharfen Verstand und getrieben von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie muss er auf seinem Weg in die Freiheit kaltblütigen Sklavenjägern und den unerbittlichen Sümpfen von Louisiana widerstehen.

Emanzipation wird von Antoine Fuqua nach einem Drehbuch von William N. Collage inszeniert. Der Apple Original Film wird von Will Smith und Jon Mone über die Westbrook Studios, Joey McFarland über McFarland Entertainment und Todd Black über Escape Artists produziert. Chris Brigham, Antoine Fuqua, James Lassiter, Heather Washington, Cliff Roberts, Glen Basner und Scott Greenberg sind ausführende Produzenten.

Während der Dreharbeiten zu Emancipation spürte Antoine Fuqua das Gewicht des Horrors, dem versklavte Menschen ausgesetzt sind. Die geteilte Geschichte musste so erzählt werden, dass sie die Authentizität des Materials hervorhob. Den offiziellen Trailer zum Film, findet ihr hier.