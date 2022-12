Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 16.2 und Co. veröffentlicht. Ab sofort haben eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich die letzte Vorabversion herunterzuladen und zu installieren. Aus den Release-Notes gehen noch zwei weitere Neuerungen hervor, die das kommende X.2 Update mit sich bringen wird. Für AirDrop gibt es eine Anpassung und gleichzeitig schaltet Apple 5G in Indien frei.

iOS 16.2: Diese AirDrop-Neuerung ist an Bord

Mit AirDrop bietet Apple eine sehr komfortable Möglichkeit an, um Daten zwischen zwei Apple Geräten zu tauschen. Hierfür setzt Apple auf eine eigens entwickelte Technologie sowie eine Kombination aus WLAN und Bluetooth.

Grundsätzlich stehen drei AirDrop-Optionen zur Verfügung. Ihr könnt AirDrop komplett deaktivieren, so dass euer Gerät für den Datenaustausch nicht aufgefunden wird. Ihr könnt AirDrop für Kontakte freischalten und für alle aktivieren. Die letzte Option bietet jedoch die Gefahr, dass ihr jederzeit von Unbekannten gesehen und diese euch Datenfreigaben senden können. So können beispielsweise ungefragt sexuelle oder politische Inhalte an öffentlichen Orten an fremde Personen verschickt werden. Diese müssen dem Datenaustausch zwar zustimmen, erhalten jedoch eine entsprechende Vorschau angezeigt.

Bereits vor wenigen Tagen führte Apple eine Neuerung für AirDrop in China an. Aus dem „Für Jeden“ wurde „10 Minuten für Jeden“. Solltet ihr unter iOS 16.2 AirDrop für alle freischalten, deaktiviert sich diese Option automatisch nach zehn Minuten, so dass ihr nicht dauerhaft von Unbekannten Anfragen zum Datenaustausch erhalten könnt.

5G in Indien

Apple schaltet mit iOS 16.2 5G in Indien frei. Bis dato konnten Anwender in Indien kein 5G auf ihrem iPhone nutzen, da iOS für die 5G-Nutzung in Indien nicht vorbereitet war. Zuletzt forderte die indische Regierung Apple verstärkt auf, die 5G Nutzung in Indien zu gewährleisten. Mit dem gestern veröffentlichten Release Candidate zu iOS 16.2 kann 5G in Indien genutzt werden. Hierfür ist natürlich auch ein kompatibles iPhone notwendig. So unterstützen grundsätzlich das iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 sowie das iPhone SE3 die 5G-Technologie.