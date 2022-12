Mit Paramount+ startet am heutigen Tag ein weiterer namhafter Video-Streaming-Dienst auch bei uns in Deutschland. Ihr könnt den Service verhältnismäßig einfach buchen. So erhalten beispielsweise alle Sky Kunden mit Cinema Paket Zugang zu Paramount+ (aktuell könnt ihr Sky + Netflix + Paramount+ für nur 30 Euro buchen). Zudem steht Paramount+ als Apple TV Channel sowie als Amazon Video Channel zur Verfügung.

Paramount+ startet in Deutschland

Ab sofort haben auch Anwender in Deutschland Zugriff auf Paramount+. Paramount+ bietet eine große Auswahl an exklusiven Film-Blockbustern und Serienhits sowie zahlreichen lokalen und internationalen Originals. Entertainment-Fans dürfen sich auf viele Tausende Stunden Unterhaltung freuen. Zu den Highlights gehören dabei der Mega-Blockbuster Top Gun: Maverick mit Tom Cruise als furchtlosen Piloten Pete „Maverick“ Mitchell, die Science-Fiction-Serie Star Trek: Strange New Worlds sowie die amerikanische Dramaserie Yellowstone und deren Prequel 1883.

Mit dabei ist auch die Serie Super Pumped: The Battle for Uber über die Geschichte eines der erfolgreichsten und destruktivsten Silicon-Valley-Unternehmen. Direkt zum Launch finden auch die beliebten Rettungshunde Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma und Skye aus Par Patrol auf Paramount+ ein neues Zuhause. Die Fans dürfen sich nicht nur über den Kinofilm Par Patrol: Der Kinofilm freuen, das Angebot umfasst auch alle 217 Episoden der Serie inklusive exklusiven neuen Episoden der neunten Staffel. Zu finden sind aber auch Dexter – New Blood, Sonic the Hedgehog 2, The First Lady und vieles mehr.

Paramount+ könnt ihr zum Monatspreis von 7,99 Euro abonnieren. Hier stehen unter anderem ein Apple TV Channel sowie ein Amazon Video Channel bereit. Begleitend dazu bietet euch Paramount+ derzeit zum Start das Jahreabo zum Preis von 59,90 Euro an. Rein rechnerisch ist das auf ein Jahr gesehen natürlich attraktiver. Wie eingangs erwähnt, ist Paramount+ für Sky Kunden mit Cinema Paket inkludiert. Aktuell erhaltet ihr Sky inkl. Netflix und Paramount+ für nur 30 Euro pro Monat.