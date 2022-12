Über ein Jahr ist mittlerweile bekannt, dass Apple TV die dritte Staffel zu „Truth Be Told“ in Auftrag gegeben hat. Nun wird es langsam konkret und Apple hat mit dem 20. Januar 2023 das Premierendatum kommuniziert.

Apple TV+: „Truth Be Told – Staffel 3“ startet am 20. Januar

Die ersten beiden Staffeln zu „Truth Be Told“ haben uns schon einmal gut gefallen, von daher werden wir uns auch in jedem Fall Staffel 3 ansehen. Ein paar Tage Geduld benötigt wir allerdings noch.

Apple TV+ hat jetzt einen ersten Blick auf die dritte Staffel seines mit dem NAACP Image Award ausgezeichneten Dramas „Truth Be Told“ mit Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer und Neuzugang, der preisgekrönten Schauspielerin Gabrielle Union, gegeben. Die von der gefeierten Autorin, Showrunnerin und ausführenden Produzentin Nichelle Tramble Spellman stammende dritte Staffel mit 10 Folgen zeigt Spencer erneut in ihrer Rolle als investigative Reporterin, die zur True-Crime-Podcasterin (Poppy Scoville) wurde, um einen neuen Fall zu übernehmen.

Die dritte Staffel von „Truth Be Told“ startet mit der ersten Folge am Freitag, den 20. Januar 2023. Anschließend folgen immer freitags bis zum 24. März 2023 neue Episoden. In der dritten Staffel arbeitet Poppy, frustriert von der mangelnden Medienaufmerksamkeit für mehrere junge vermisste schwarze Mädchen, mit einem unorthodoxen Direktor zusammen, um die Namen der Opfer im Auge der Öffentlichkeit zu halten, während sie einen mutmaßlichen Sexhandel-Ring verfolgt, der sie möglicherweise umgarnt hat.