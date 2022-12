Microsoft hat sich Ende 2019 mit dem Ende von Windows Mobile kurzerhand aus dem Wettbewerb der mobilen Ökosysteme verabschiedet. Das Unternehmen hat versucht, diesen Rückschlag wettzumachen, indem es seine Dienste auf den Plattformen anbietet, mit denen es zu konkurrieren versuchte. Dennoch ist Microsoft bestrebt, den Kunden von Apple und Google eine weitere überzeugende Wahl für Online-Suche, Shopping, Zahlungen und vieles mehr zu bieten. Microsoft könnte dabei auf eine Strategie zurückgreifen, die in Asien bereits erfolgreich ist.

Microsoft-Dienste in einer App

Wie The Information berichtet, erwägt Microsoft die Entwicklung einer „Super-App“, die die Marke Bing in den Vordergrund rücken und gleichzeitig andere Marken wie Teams und Outlook für die Produktivität sowie verbraucherorientierte Dienste einbeziehen soll. CEO Satya Nadella hat bereits früher seine Erwartungen an steigende Einnahmen bei Bing geäußert.

Das Konzept der Super-Apps ist in China bei Internetunternehmen wie Alibaba, Baidu und Tencent – vor allem bekannt für WeChat – beliebt. Solche Apps ermöglichen es den Nutzern, ihre Ausweise und Reisepässe zu verwenden, Waren und Lebensmittel zu bestellen, Nachrichten zu versenden und vieles mehr. In Südkorea gibt es eine ähnliche App namens KakaoTalk, die auch Zahlungen und viele andere Informationsdienste abwickelt. Beide werden in ihren jeweiligen Gesellschaften massiv genutzt und erzielen daher enorme Gewinne.

Microsoft blitzte bei Apple ab

Ob Microsoft mit einer von Bing betriebenen Super-App Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Microsofts Suchangebot auf Mobilgeräten keine große Rolle spielt. Dabei wollte das Unternehmen sogar die Standardsuchmaschine in iOS werden, blitze bei Apple jedoch ab.

Dem Bericht zufolge soll Nadella mehrfach mit Apple über einen möglichen Deal verhandelt haben. Apple hatte jedoch bereits eine lukrative Vereinbarung mit Google getroffen, die angeblich allein in diesem Jahr etwa 20 Milliarden US-Dollar wert gewesen sein soll.