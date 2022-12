Bei Threema handelt es sich um einen „Schweizer“ Messenger, der einen großen Fokus auf den Datenschutz, Sicherheit und die Privatsphäre legt. Zum zehnjährigen Jubiläum der App, gibt es vorübergehend 50 Prozent Rabatt.

50 Prozent Rabatt auf Threema

Am 12. Dezember 2012 wurde die erste Version der Threema-App in Apples App Store veröffentlicht. Passend zum Geburtstag drehen die Entwickler an der Preisschraube und reduzieren die Threema-App vorübergehend von 4,99 Euro auf 2,49 Euro.

Natürlich kann man an dieser Stelle die Frage stellen, warum man für einen Messenger Geld bezahlen soll, wenn es zahllose kostenlose Alternativen gibt? Schlussendlich könnt nur ihr selbst entscheiden, auf welchen Messenger ihr setzt. Threema ist der weltweit meistverkaufte sichere Messenger, der mit einer Vielzahl an Argumenten punkten kann. Threema ist ein Schweizer Unternehmen, setzt auf eine eigene Infrastruktur, setzt auf eine End-to-End-Verschlüsselung, erhebt keine Nutzerdaten, zeigt keine Werbung an und vieles mehr. Dieses Gesamtpaket hat allerdings auch seinen Preis von 4,99 Euro bzw. aktuell 2,49 Euro.

Natürlich steht und fällt ein Messenger auch immer mit seinem Umfeld. Wieviele meiner Freunde und Bekannte nutzen bereits Threema bzw. sind bereit, auch diesen Schritt zu gehen?