Wie ihr es von uns gewohnt seid, blicken wir traditionell vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Auf der einen Seite startet am heutigen Freitag der neue Film „Emancipation“ mit Will Smith und auf der anderen Seite schickt der Apple Video-Streaming-Dienst die jeweils zweite Staffel zu „Little America“ und „Puppy Place“ ins Rennen.

„Emancipation“ ist gestartet

Lange Zeit war es nach dem Oscar-Skandal ruhig um den Schauspieler Will Smith. Dies ändert sich allerdings dieser Tage. Nachdem der Film „Emancipation“ bereits in der vergangenen Woche in den Kinos angelaufen war, debütiert dieser heute auf Apple TV+.

„Emancipation“ erzählt die triumphale Geschichte von Peter (Will Smith), einem Mann, der sich aus der Sklaverei befreit. Geleitet von seinem scharfen Verstand und getrieben von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie muss er auf seinem Weg in die Freiheit kaltblütigen Sklavenjägern und den unerbittlichen Sümpfen von Louisiana widerstehen. Der Film ist von den Fotos des „Whipped Peter” von 1863 inspiriert, die während einer medizinischen Untersuchung des Unionsheeres im Sezessionskrieg aufgenommen wurden und erstmals in „Harper’s Weekly“ erschienen. Ein Foto, das als „The Scourged Back“ (der lädierte Rücken) bekannt wurde und Peters durch die Peitschenhiebe seiner Peiniger vernarbten Rücken zeigt, trug letztlich zum wachsenden öffentlichen Widerstand gegen die Sklaverei bei.

Zur Einstimmung auf das bewegende Drama haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Little America – Staffel 2“

„Little America“ ist von wahren Geschichten aus dem Epic Magazine von Vox Media beeinflusst und zielt darauf ab, die lustigen, romantischen, aufrichtigen, inspirierenden und überraschenden Geschichten von Einwanderern aus aller Welt, die in Amerika leben, zu teilen und zu feiern. Nachdem die erste Staffel bereits für Apple TV+ ein Erfolg war, geht es nun mit Staffel 2 und uftritte von Phylicia Rashad, Alan S. Kim, Ki Hong Lee und anderen weiter.

Auch hier haben wir den offiziellen Trailer für euch.

„Puppy Place – Staffel 2“

In den letzten Wochen und Monate hat Apple TV+ sein Kinder- und Familienprogramm deutlich ausgeweitet. Dies setzt sich am heutigen Tag mit „Puppy Place – Staffel 2“ fort. „Puppy Place“ erzählt die Abenteuer der hundeliebenden Geschwister Charles und Lizzie Peterson und den Welpenfreunden, die sie auf der Suche nach einem Zuhause fördern.

Charles (Riley Looc) und Lizzie (Brooklynn MacKinzie), deren unterschiedliche Herangehensweisen sich gegenseitig ergänzen, inspirieren und gelegentlich verwirren, tun alles, um für jeden Hund ein glückliches, liebevolles Zuhause zu finden. Kleiner Einblick gefällig? Dann nehmt euch Zeit für den offiziellen Trailer.