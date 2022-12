Seit Anfang dieses Monats berichten wir über die Aktion „Apple 2022 Countdown“. Der Hersteller aus Cupertino nutzt den gesamten Oktober, um jedem Tag einen Film zum reduzierten Preis in den Mittelpunkt zu stellen. Am heutigen Tag steht der Tennis-Sport im Fokus. Ihr könnt das Drama „King Richard“ für nur 4,99 Euro kaufen.

Ein neuer Tag bringt eine neue Aktion im Rahmen von „Apple 2022 Countdown“. Das Motto lautet „31 Tage, 31 Angebote. Tag 9 bringt den Film „King Richard“ zum Preis von nur 4,99 Euro hervor.

In der Filmbeschreibung heißt es

Mit OSCAR-Peisträger Will Smith in der Rolles seines Lebens. KING RICHARD basiert auf der wahren Geschichte von Richard Williams (Will Smith), dem Vater der legendären Tennisspielerinnen Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton). Mit seinem unerschütterlichen Ehrgeiz, aber vor allem mit seiner grenzenlosen Liebe ebnet Richard seinen Töchtern den Weg an die Weltspitze im Tennis. Täglich muss er enorme Hindernisse überwinden, denn Compton, Kalifornien ist normalerweise nicht der Ort, der Tennis-Champions hervorbringt. So wehrt sich Richard tapfer gegen die Gangs, die den örtlichen Tennisplatz als ihr Revier beanspruchen und trainiert mit seinen Mädchen unermüdlich die Feinheiten eines Spiels. Denn er glaubt fest daran: Seine Töchter sind zu Großem bestimmt.