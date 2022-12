Im Laufe des heutigen Vormittags hatten wir euch bereits auf die Neuankömmlinge von Apple TV+ informiert. So sind „Emancipation“, „Little America – Staffel 2“ sowie „Puppe Place – Staffel 2“ angelaufen. Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Ab sofort stehen auch neue Episoden der 5. Staffel zu “Carpool Karaoke: The Series“ auf Apples Video-Streaming-Dienst bereit.

Neue Folgen von “Carpool Karaoke: The Series“ sind da

Am heutigen Freitag feiern neue Folgen zu “Carpool Karaoke: The Series“ ihre Premiere auf Apple TV+. Auch in den neuen Folgen teilen sich wieder verschiedene Prominente ein Auto, um ihre persönliche Wiedergabeliste zu singen und sich auf ein Abenteuer zu begeben, darunter Kevin Bacon, Michael Bacon, Ciara, Chelsea Clinton, Hillary Clinton, Duran Duran, Nikki Glaser, Method Man, Sandra Oh, Chris Redd, Amber Ruffin, Wilco, Russell Wilson, die Besetzung von „For All Mankind“ und mehr.

„Carpool Karaoke: The Series“ erhielt bei den Emmy Awards 2022 die höchste Auszeichnung und gewann zum fünften Mal in Folge den Emmy in der Kategorie Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series.

Sandra Oh und Duran Duran: Für den lebenslangen Superfan Sandra wird ein Traum wahr, wenn sie ihre Idole zum ersten Mal trifft – und sogar mit ihnen auftritt.

Besetzung von „For All Mankind“ (Jodi Balfour, Edi Gathegi, Joel Kinnaman, Krys Marshall, Coral Peña, Shantel VanSanten und Cynthy Wu): Im Weltraum kann niemand Sie schreien hören – aber können sie Sie „Spice Up Your Life“ singen hören „? Die Besetzung des Apple Originals ist entschlossen, es herauszufinden.

Nikki Glaser und Wilco: Die legendäre Chicagoer Band begibt sich mit Megafan Nikki auf ein Abenteuer, mit einem Cameo-Auftritt der großartigen Mavis Staples und einer Hommage an Ferris Bueller.

Hillary Clinton, Chelsea Clinton und Amber Ruffin: Hillary und Chelsea wenden sich an ihre mutige Freundin Amber, um Unterstützung zu erhalten, während sie zu kraftvollen Hymnen mitsingen – mit Unterstützung von Vanessa Williams.

Die Bacon-Brüder: Dieses Duo feiert ihre langjährige Band, indem es Songs von anderen Geschwister-Acts covert – außerdem neckt Michael Kevin für seine jahrelangen Modeversagen.

Method Man und Chris Redd: Von Stevie Wonder bis DMX – und sogar Nickelback – der Rapper/Schauspieler und Comic-Riff führen durch ihre Playlist und eine Runde Black Facts.

Ciara und Russell Wilson: Das Power-Paar kombiniert ihre Leidenschaften, während sie zu Ciaras Knallern mitsingen und für einen krönenden Abschluss auf das Footballfeld treffen.