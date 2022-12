Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst die neue Drama-Serie „Firebug“ in Auftrag gegeben hat. Aus diesem Grund wurde die „alte“ Mannschaft der erfolgreichen Apple Original-Serie „Black Bird“ zusammengetrommelt. Dazu gehören Schöpfer Dennis Lehane, der Star und ausführende Produzent Taron Egerton und die ausführenden Produzenten Richard Plepler, Kary Antholis, Bradley Thomas und Dan Friedkin.

Apple TV+ gibt neue Serie „Firebug“ in Auftrag

Das neue Projekt bringt das Team hinter Apples gefeiertem, limitiertem Hit-Drama „Black Bird“ wieder zusammen. „Firebug“ wurde von Lehane geschrieben und von wahren Begebenheiten inspiriert und folgt einem besorgten Detektiv und einem rätselhaften Brandermittler (gespielt von Egerton), die den Spuren zweier Serienbrandstifter nachgehen.

Die fiktive Serie ist inspiriert von einigen der Ereignisse, die im gefeierten „Firebug“-Podcast von truth.media präsentiert wurden, der von der Oscar- und Emmy-Gewinnerin Antholis bereitgestellt wurde und exklusiv für Crime Story Media, LLC Executive produziert wird; Emmy-Preisträger Marc Smerling fungiert als ausführender Produzent für Truth Podcasting Corp.

Alles in allem stellt Firebug bereits das vierte Projekt dar, das von Apple Studios stammt und von Imperative Entertainment produziert wird. Neben dem oben genannten „Black Bird“ sind das Martin Scorsese und Leonardo DiCaprios mit Spannung erwarteter Film „Killers of the Flower Moon“ und die kürzlich angekündigten Entwicklung des Apple-Originalfilms „The Wager“, eine Adaption von David Granns mit Spannung erwartetem neuen Buch, das von Sikelia Productions entwickelt wird.