Update 10.12.2022: Die Funktion wurde nun freigeschaltet. (/Update Ende)

Apple hatte im Oktober iOS 16.1 für alle Nutzer freigegeben. Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehört eine API für Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm und für die Dynamic Island. Damit können Entwickler auch in ihren Apps Live-Aktivitäten anbieten. Mit der Funktion können iPhone-Nutzer direkt auf dem Sperrbildschirm über Echtzeit-Ereignisse wie ein Sportspiel oder eine Essensbestellung auf dem Laufenden bleiben.

Uber testet Live-Aktivitäten für das iPhone

Bereits im Juni kündigte Apple die Unterstützung von Live-Aktivitäten für Uber, Starbucks und Nike Run Club an. Bisher hat es die Funktion jedoch noch nicht in die Apps der Anbieter geschafft. Zumindest im Fall von Uber und Uber Eats kündigt sich der nahende Start einer Unterstützung von Live-Aktivitäten an.

Beide Apps wurden im November aktualisiert und zeigen nun einen Schalter für Live-Aktivitäten in ihren jeweiligen Menüs in der Einstellungs-App an. Die Funktion ist in beiden Apps noch nicht öffentlich nutzbar. Wahrscheinlich führt Uber noch interne Tests durch.

Mit Live-Aktivitäten lässt sich der Status einer Uber-Fahrt oder einer Uber Eats-Lieferung auf dem Sperrbildschirm oder im Bereich der Dynamic Island leicht verfolgen. Es gibt noch keinen Zeitrahmen für die Einführung der Funktion in diesen Apps, doch es deutet alles auf eine zeitnahe Veröffentlichung hin.

Weitere beliebte Apps von Drittanbietern, die Live-Aktivitäten unterstützen, sind Flighty für die Flugverfolgung, FotMob für WM-Ergebnisse, Sports Alerts für Sportergebnisse, Citymapper für öffentliche Verkehrsmittel, ParkMobile für Parkplätze und CARROT Weather für Wettervorhersagen. Einige Apps mit Live-Aktivitäten haben wir euch hier vorgestellt.

Um die Live-Aktivitäten der Apps nutzen zu können, ist ein iPhone mit iOS 16.1 erforderlich. Für die Dynamic Island-Funktion ist ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max erforderlich.

Apples TV-App wird ab iOS 16.2, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet und voraussichtlich Ende des Monats veröffentlicht wird, ebenfalls Live-Aktivitäten für ausgewählte Sportspiele unterstützen.