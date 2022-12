Apple TV+ hat den Trailer zum kommenden animierten Kurzfilm „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ veröffentlicht, der auf dem gleichnamigen internationalen Bestseller des gefeierten Autors Charlie Mackesy basiert. Die Geschichte von Freundlichkeit, Freundschaft, Mut und Hoffnung für Zuschauer jeden Alters wird weltweit am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag auf Apple TV+ debütieren.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“

Apple gibt mit dem offiziellen Trailer einen ersten Ausblick auf den animierten Kurzfilm „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“. Die ergreifende Reise folgt der unwahrscheinlichen Freundschaft eines Jungen, eines Maulwurfs, eines Fuchses und eines Pferdes, die gemeinsam auf der Suche des Jungen nach einem Zuhause reisen. Der Film mit Mackesys unverwechselbaren Illustrationen, die mit wunderschönen handgezeichneten Animationen in Farbe zum Leben erweckt werden, zeigt den BAFTA-Preisträger Tom Hollander („Der weiße Lotus“) als der Maulwurf und den SAG-Preisträger Idris Elba („Luther“) als der Fuchs , Gabriel Byrne („All Things Bright and Beautiful“) als das Pferd und Newcomer Jude Coward Nicoll als den Jungen Boy.