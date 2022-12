Twitter hat einige turbulente Monate hinter sich. Seitdem Elon Musk erstmals zu verstehen gegeben hat, dass er Interesse an der Übernahme von Twitter hat, ist der Mikroblogging-Dienst mit den verschiedensten Themen in aller Munde. Mittlerweile ist der Tesla-CEO auch Chef-Twitterer und sorgte bei der Gelegenheit für einige Turbulenzen. Neben massiven Entlassungen führte die Verzögerung des neuen „Twitter Blue“ zu Unruhen im Unternehmen. Jetzt soll endlich der Relaunch des kostenpflichtigen Abonnements stattfinden.

Twitter kündigte an, dass die überarbeitete Abo-Option Twitter Blue am Montag für 8 Dollar/Monat im Web startet. Vor der Musk-Übernahme kostete Twitter Blue 4,99 Dollar/Monat. Wer den Dienst über den App Store bucht, muss sogar 11 Dollar/Monat zahlen. Der höhere Preis soll Apples App Store-Gebühr kompensieren, die Elon Musk bereits des Öfteren als zu hoch kritisiert hat.

Twitter Blue-Abonnenten erhalten ein blaues Häkchen neben ihrem Namen, das die Echtheit des Kontos bestätigen soll. Die „Auszeichnung“ gibt es jedoch erst, nachdem der Kunde seine Telefonnummer verifiziert hat. Zudem soll das Konto mit einer noch nicht bekannten Methode überprüft werden.

Weitere Vorteile des Abonnements sind die Möglichkeit, Tweets zu bearbeiten und Videos in höherer Auflösung (1080p) hochzuladen, sowie der Lesemodus zum einfachen Lesen von Tweets. Abonnenten, die ihren Benutzernamen, Anzeigenamen oder ihr Profilfoto ändern, verlieren vorübergehend das blaue Häkchen, bis ihr Konto erneut überprüft wird.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022