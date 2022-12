Apple spricht zwar selten darüber, wie erfolgreich die AirTags sind, doch Erfolgsmeldungen der Nutzer gibt es zahlreiche. Größtenteils beziehen sich die Meldungen auf gestohlene Gegenstände, wie beispielsweise die Weihnachtsdekoration im Vorgarten. Doch Apple hat auch die Anti-Stalking-Funktionen der AirTags verbessert, wie nun ein neuer Bericht zeigt.

Schutzmaßnahmen werden Stalker zum Verhängnis

Standardmäßig sendet iOS eine Warnung, wenn ein unbekannter AirTag in der Nähe des Benutzers entdeckt wird. Dadurch wird darauf aufmerksam gemacht, dass jemand euren Standort verfolgen könnte. Die Sicherheitsmaßnahmen funktionieren weiterhin wie vorgesehen. Ein neuer Bericht aus Iowa besagt, dass ein Mann verhaftet wurde, nachdem er versucht hatte, eine Person zu stalken.

So versuchte Carl Steven Shawver laut der Nachrichtenagentur Keloland (via wccftech) bei drei verschiedenen Gelegenheiten eine Frau zu verfolgen. Zuerst platzierte er einen AirTag auf dem Reservereifen des Autos der Frau. Das Opfer wurde dank der eingebauten Sicherheitsvorkehrungen von Apple auf den AirTag aufmerksam gemacht, der sich mit ihr bewegte.

Die Frau ging daraufhin zur Polizei, um die Tatsache zu melden, dass sie von einem AirTag verfolgt wurde. Als Shawver sah, dass sich der AirTag auf dem Polizeirevier befand, tauchte er dort kurioserweise auf und sagte den Beamten, dass er dachte, dass die Frau „eine Affäre auf dem Revier hatte, weshalb er auf dem Revier nach ihnen suchte“.

Zu diesem Zeitpunkt wurde in dem Fall anscheinend keine Verhaftung vorgenommen. Doch dann wurde die Frau auf einen zweiten AirTag aufmerksam gemacht, der ihren Standort verfolgte. Beamte der Polizei von West Des Moines fanden diesen AirTag „in einer Brieftasche und in einer Plastiksandwichtüte, die auf dem Ersatzreifen lag“.

Doch damit nicht genug. Später wurde die Frau über einen dritten AirTag informiert, der wieder ihren Standort verfolgte. Zu diesem Zeitpunkt brachte das Opfer das Auto in eine Werkstatt, wo mit Hilfe einer Hebebühne nach dem Tracker gesucht wurde. Dieses Mal war Shawver kreativer geworden, und der „AirTag befand sich am Rahmen des Autos in der Nähe des Vorderreifens, eingewickelt in Plastik und in einer Plastiktüte.“

Zu diesem Zeitpunkt wurden alle drei AirTags bei der Polizei als Beweismittel hinterlegt. Shawver blieb seinem Muster treu und erschien erneut auf der Dienststelle, nachdem er den Standort der AirTags überprüft hatte. Obwohl Shawver der Polizei sagte, dass er und das Opfer verheiratet seien, hatten die beiden nie eine Beziehung, und das Opfer hatte Shawver verboten, sie anzurufen oder Nachrichten zu schicken, so die Gerichtsakten.

Shawver wird nun gegen eine Kaution von 3.000 Dollar im Gefängnis von Polk County festgehalten. Eine vorläufige Anhörung ist für den 19. Dezember angesetzt.