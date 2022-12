Apple hat sich vor kurzem mit dem bekannten YouTube-Künstler Jonathan Morrison zusammengetan, um zwei aufstrebende Musiker eine besondere Überraschung zu bereiten. Das Ergebnis ist einfach herzerwärmend. So hat Apple mit der Hilfe von Jonathan zwei Musiker mit einem atemberaubenden Studio-Setup überrascht. Dazu gehören ein Mac Studio, ein Studio Display, ein iPad Pro, iPhones, AirPods und mehr.

Apple überrascht aufstrebende Musiker

Apple beauftragte Jonathan mit der Entscheidung, welche aufstrebende Kreative die glücklichen Empfänger dieses „Traumschreibtisch“-Setups sein sollte. Er entschied sich für die Musiker Dani und Colton, die beiden Mitglieder der Band Ni/Co.

Wie Jonathan in seinem Video betont, ist die Idee von Apple, so etwas zu tun, durchaus überraschend. Abseits von Spenden für Schulen, ist das Unternehmen nicht unbedingt dafür bekannt, kostenlose Produkte zu verschenken. „Ich war wirklich überrascht, weil sie so etwas noch nie gemacht haben“, sagt Jonathan in dem Video, während er darüber spricht, dass Apple mit dieser Idee zu ihm kam.

Jonathan erklärt in der Beschreibung des Videos:

„Ich hatte die Chance, meine Freunde mit einem Traum-Mac-Studio-Setup zu überraschen, das ein Studio-Display, einen Apogee Symphony Desktop, iLoud Micro-Lautsprecher und vieles mehr enthielt. Der Clou dabei ist, dass der Mac Studio, das Studio Display und das iPad von Apple stammen, die mich gefragt haben, ob ich einen aufstrebenden Kreativen überraschen möchte. Ni/Co war eine leichte Wahl und ich könnte nicht glücklicher sein, die Fortschritte zu sehen, die sie gemacht haben.“

Auch wenn es Jonathan nicht bekannt war, so ist es bereits das zweite Mal, dass Apple so etwas macht. Im Mai tat sich Apple mit einem anderen YouTuber zusammen, um einen aufstrebenden Fotografen mit einem „Traumstudio“ zu überraschen, das unter anderem aus einem Mac Studio, einem Studio Display und einem 14 Zoll M1 Max MacBook Pro bestand.

Hier das Video mit der besonderen Überraschung: