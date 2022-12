Seit dem Start von Apple TV+ im November 2019 hat Apples Video-Streaming-Dienst zahlreiche Nominierungen und Awards erhalten. Am heutigen Tag kommen zwar keine Awards hinzu, allerdings schaffen es verschiedene Apple Original-Serien und -Filme auf die Bestenliste der African American Film Critics Association (AAFCA) und des American Film Institutes (AFI).

„Severance“ und „Pachinko“ auf Bestenliste der AFI

Apple wurde vom American Film Institute (AFI) für die mit dem Emmy Award ausgezeichneten Serie „Severance“ und die mit dem Gotham Award ausgezeichneten Serie „Pachinko“ auf ihrer prestigeträchtigen jährlichen Liste der 10 besten Fernsehprogramme des Jahres mit höchster Auszeichnung ausgezeichnet.

Die Preisträger werden sich am Freitag, den 13. Januar 2023 zur Anerkennung beim jährlichen privaten Mittagessen der AFI Awards im Four Seasons Hotel Los Angeles in Beverly Hills versammeln.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren schafften es verschiedene Apple Original-Serien auf die Bestenlisten, unter anderem CODA, Ted Lasso und Wolfwalkers.

„Emancipation“, „Causeway“ und „Sidney“ von der AAFCA ausgezeichnet

Apple wurde von der African American Film Critics Association für „Emancipation“, dem Gewinner der Critics Choice Association „Sidney“ und das für den Gotham Award und den Spirit Award nominierte „Causeway“, ausgezeichnet. Die Apple Original-Filme landeten auf ihrer jährlichen Liste der 10 besten Filme des Jahres.

Die Mission von AAFCA ist es, das Verständnis, die Wertschätzung und die Förderung der Beiträge afrikanischstämmiger Talente zur Film- und Fernsehkultur zu fördern – von den künstlerischen und technischen Legenden der Vergangenheit bis zu den noch ungeahnten Durchbrüchen zukünftiger Generationen. Die AAFCA wird am Montag, den 16. Januar 2023 die Gewinner der 14. jährlichen AAFCA Awards bekannt geben, die herausragende filmische Leistungen in 15 Wettbewerbskategorien würdigen. Am Mittwoch, den 1. März, folgt eine persönliche Feier in Los Angeles.