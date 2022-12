Anfang November feierte Matter seinen offiziellen Start. Dies bedeutet jedoch nicht, dass von jetzt auf gleich die Produkte zahlreicher Hersteller miteinander harmonieren. Bis Matter in der breiten Masse zur Verfügung steht, wird sicherlich noch ein paar Monate in Anspruch nehmen. Am heutigen Tag macht Eve Systems – als einer der ersten Hersteller überhaupt – den Anfang. So rollt Eve Systems im Rahmen des Early Access Programs das Matter-Update für die ersten drei Geräte (Eve Energy, Eve Motion sowie Eve Door & Window) aus.

Eve rollt erste Matter-Updates aus

Vor rund sechs Wochen hatte Eve Systems versprochen, dass ab dem 12. Dezember die ersten Geräte ihr Matter-Update erhalten. Genau diesem Versprechen kommt der Hersteller nun nach. Die ersten drei Geräte, die das Matter-Update erhalten, sind Eve Energy, Eve Motion sowie Eve Door & Window. Die genannten Produkte sind natürlich auch Thread-fähig.

Die Nutzung von Matter im Rahmen des Early Access Programs ist an verschiedene Voraussetzung geknüpft. Zunächst einmal müsst ihr sicherstellen, dass in eurem Netzwerk eine Steuerzentrale vorhanden ist, die gleichzeitig als Thread Border Router arbeitet – also ein HomePod mini oder ein Apple TV 4K (2. Generation / 3. Generation 128 GB). Es muss jeweils iOS/tvOS in Version 16.2 installiert sein. Darüberhinaus setzt die Aktualisierung der Firmware eines Eve-Geräts auf Matter ein iPhone oder iPad mit iOS/iPadOS 16.2 (oder neuer) voraus. Das Ganze läuft dann über die Eve-App ab. Zu guter Letzt müsst ihr euch noch für das Early Access Program anmelden.

Grundsätzlich laufen die Eve-Produkte nach dem Matter-Update mit Apple Home, Samsung SmartThins, Google Home und Amazon Alex zusammen. Die Verknüpfung mit Google Home und Amazon Alexa steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht zur Verfügung, so dass die Anbindung an diese beiden Ökosystem noch nicht möglich ist.

Im Handel erhältlich werden erste Matter-zertifizierte Eve-Produkte im ersten Quartal 2023 sein.

