Apple plant für das Jahr 2024 neue 13 Zoll MacBook Air, 11 Zoll iPad Pro und 12,9 Zoll iPad Pro Modelle mit OLED-Displays auf den Markt zu bringen. Das prognostiziert zumindest Display-Analyst Ross Young, der bereits in der Vergangenheit genaue Informationen über zukünftige Apple-Produkte weitergegeben hat. Young teilte seine neuesten Informationen am Sonntag in einem Tweet mit seinen zahlenden Abonnenten (via MacRumors).

MacBook Air und iPads mit OLED-Displays

Im jüngsten Tweet teilte Young nur den Release-Zeitraum der Geräte mit, doch Anfang des Jahres gab er bereits an, dass die neuen MacBooks und iPads auf sogenannte „Two-Stack“-OLED-Displays basieren werden.

Anfang des Jahres erfuhren wir ebenfalls, dass Samsung an einer neuen, fortschrittlichen OLED-Produktionslinie für Apple arbeitet. Hier sollen OLED-Panels entstehen, die eine „Two-Stack-Tandem-Struktur“ mit zwei Emissionsschichten aufweisen, wodurch sich die Helligkeit verdoppelt und die Lebensdauer von OLED-Displays vervierfacht wird. Samsung soll aktiv an der Entwicklung dieser Two-Stack-Panels arbeiten, die das Unternehmen als T-Series (T für Tandem) bezeichnet. Durch die Verwendung von zwei übereinanderliegenden Ebenen aus selbstleuchtenden Dioden will Samsung eine Leuchtkraft von zunächst bis zu 1700 Candela erzielen. Die längere Lebensdauer soll durch die abwechselnde Nutzung der beiden Ebenen ermöglicht werden.

Young gab zuvor auch an, dass alle drei neuen Geräte ProMotion für eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz unterstützen würden. Die 2017er und neueren iPad Pro-Modelle verfügen bereits über ProMotion mit einer Bildwiederholfrequenz von 24 bis 120 Hz, während ProMotion für das MacBook Air völlig neu wäre. Apple fügte ProMotion dem 14 und 16 Zoll MacBook Pro im Jahr 2021 hinzu, ebenfalls mit einem Bereich von 24 bis 120 Hz.

Derzeit gibt es keine Macs oder iPads mit OLED-Displays. Die neuesten MacBook Air und iPad Pro Modelle sind mit LCDs ausgestattet, wobei das 12,9 Zoll iPad Pro über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung für höhere Helligkeit und ein verbessertes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 verfügt. Im Gegensatz zu LCDs mit Mini-LEDs haben OLED-Displays selbstleuchtende Pixel und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung, was den Geräten ein noch besseres Kontrastverhältnis und eine längere Akkulaufzeit bescheren würde.

Eine beachtliche Erfolgsbilanz

Young hat als CEO der Display Supply Chain Consultants (DSCC) einen besonderen Einblick in die Industrie. Er hat bereits des Öfteren neue Apple Display-Technologien vorausgesagt. In der Vergangenheit verriet er unter anderem, dass Geräte wie das iPhone 13 Pro und das MacBook Pro mit ProMotion ausgestattet sein werden, dass das iPad mini der sechsten Generation mit einem 8,3 Zoll Display ausgestattet sein wird, dass das neueste MacBook Air ein etwas größeres 13,6 Zoll Display haben wird und vieles mehr.

Er musste jedoch bereits das eine oder andere Mal seine Prognosen korrigieren, was den Veröffentlichungszeitraum angeht. Das liegt in der Regel an der Tatsache, dass die Einführung von den Herstellern nach hinten verschoben werden musste. Somit bleibt abzuwarten, ob wir 2024 die neuen OLED MacBooks und iPads kaufen können.