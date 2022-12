Im Juni dieses Jahres kündigte Apple mit Freeform eine neue App für kreatives Brainstorming und Zusammenarbeiten an. Mit der soeben erfolgten Freigabe von iOS 16.2, iPadOS 16.2 und macOS 13.1 feiert die App am heutigen Tag ihren Start. Dies nehmen wir zum Anlass, um euch einen näheren Einblick in die neue App zu gehen.

Apple Freeform ist da

Zunächst einmal steht Freeform gleichermaßen für iPhone, iPad und Mac bereit. Es handelt sich um eine völlig neue App von Apple, die Nutzer bei der Organisation und visuellen Gestaltung von Inhalten auf einer flexiblen Arbeitsfläche hilft und ihnen die Möglichkeit gibt, alles zentral an einem Ort zu sehen, Inhalte zu teilen und zusammenzuarbeiten, ohne sich um Layouts oder Seitengrößen sorgen zu müssen.

Ihr könnt eine Vielzahl von Dateien hinzufügen und sie in der integrierten Vorschau anzeigen lassen, ohne die Arbeitsfläche zu verlassen. Freeform ist für die Zusammenarbeit entwickelt worden und macht es einfacher denn je, andere zur gemeinsamen Arbeit auf einer Arbeitsfläche einzuladen. Ihr könnt sogar während eines FaceTime Anrufs mit anderen zusammenarbeiten. Die Freeform Arbeitsflächen werden in iCloud gespeichert, sodass alles über verschiedene Geräte der Anwender hinweg synchron bleibt.

Apple schreibt

Die App bietet eine Vielzahl von Pinselstilen und Farboptionen zum Skizzieren von Ideen, Hinzufügen von Kommentaren und Zeichnen von Diagrammen. Nutzer:innen von iPhone und iPad können mit dem Finger an beliebiger Stelle auf der Leinwand zeichnen, und mit der Unterstützung für den Apple Pencil macht es Freeform einfacher denn je, Ideen unterwegs auf dem iPad zu entwickeln. Freeform unterstützt eine Vielzahl von Dateien, darunter Fotos, Videos, Audiodateien, Dokumente, PDFs, Links zu Webseiten und Kartenpositionen, Haftnotizen, Formen, Diagramme und mehr. Die Kameras von iPhone und iPad können sogar verwendet werden, um ein Bild oder ein gescanntes Dokument direkt in die Arbeitsfläche einzufügen. Freeform verfügt über eine umfassende Formenbibliothek mit über 700 Auswahlmöglichkeiten, die es Nutzer:innen erlauben Farbe und Größe zu ändern, Text hinzuzufügen und sogar personalisierte Formen zu erstellen und zu speichern.

Bis zu 100 Personen können an derselben Arbeitsfläche zusammenarbeiten. Freeform ist ab heute kostenlos auf allen iPhone-, iPad- und Mac-Modellen verfügbar, die iOS 16.2, iPadOS 16.2 oder macOS Ventura 13.1 unterstützen.