Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Serie „Die Fraggles: Back to the Rock“ in die zweite Staffel schickt. Die Produktion der Neuauflage von Jim Hensons beliebtem Klassiker „Fraggle Rock“ hat beriets in Calgary, Kanada, begonnen.

“Die Fraggles: Back to the Rock”: 2. Staffel kommt

Auf Apple TV+ tummeln sich bereits verschiedene Inhalte rund um „Die Fraggles“. Fans von Gobo, Red, Wembley, Money und Boober können sich schon jetzt auf neue Inhalte freuen. Apple TV+ hat offiziell bestätigt, dass die 2. Staffel zu “Die Fraggles: Back to the Rock” in Auftrag gegeben wurde.

Tony- und Grammy-Preisträger und Emmy-Nominierter Daveed Diggs („Hamilton“) kehrt für die zweite Staffel zusammen mit Oscar-Preisträgerin Ariana DeBose („Schmigadoon!“), Emmy-Preisträger Brett Goldstein („Ted Lasso“) und Emmy-Preisträgerin Catherine O’Hara („Schitt’s Creek“) in Gastrollen zurück.

Die Fraggles sind zurück für weitere epische, lustige Abenteuer! Dieses Mal, mit großen Veränderungen, die den Rock betreffen, werden die Fraggles, Doozers und Gorgs gezwungen sein, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und ihre gegenseitige Abhängigkeit zu feiern, während sie sich gemeinsam mit Hoffnung, Albernheit und brandneuen Songs durch Herausforderungen bewegen, während sie ihre Sorgen wegtanzen … beim Fraggle Rock. Wann die zweite Staffel zu „Die Fraggles: Back to the Rock“ auf Apple TV+ startet, ist aktuell noch nicht bekannt.

Übrigens: „Die Fraggles: Back to the Rock verzeichnet aktuell eine 100-prozentige Bewertung auf Rotten Tomatoes.