Apple nutzt den gesamten Dezember, um im Rahmen der Aktion „Apple 2022 Countdown“ das Jahresende zu feiern. Dabei steht tagtäglich ein neuer Film zum reduzierten Preis im Mittelpunkt. Am heutigen Dienstag könnt ihr euch den Animationsfilm „Die Gangster Gang“ zum Preis von nur 3,99 Euro sichern.

Das Motto lautet „31 Tage, 31 Aktionen“. Der heutige 13. Dezember bringt euch den Animationsfilm „Die Gangster Gang“ zum reduzierten Preis von nur 3,99 Euro auf die Mattscheibe. Der Film, der sich in erster Linie an das jüngere Publikum richtet, wird wie folgt beschrieben:

Nie waren fünf Freunde berüchtigter als Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piranha, Mr. Shark und Ms. Tarantula. Jahrelang haben sie spektakuläre Raubüberfälle begangen und waren die meistgesuchten Bösewichte der Welt, aber jetzt wird die Bande plötzlich geschnappt. Um sie vor der Haft zu bewahren, handelt Mr. Wolf einen Deal aus, aber dafür müssen die durchtriebenen Halunken so tun, als hätten sie plötzlich nur noch Gutes im Sinn. Noch nie war Bravsein so lustig wie in dieser mit Späßen und ausgefallener Action rappelvollen Gangsterkomödie von DreamWorks Animation! Der französische Regisseur Pierre Perifel (Für immer Shrek, Kung Fu Panda 2) legt mit DIE GANGSTER GANG einen optisch ausgefallenen, kurzweiligen Actionspaß voller skurriler Charaktere und verblüffender Einfälle hin. Unbedingt anschauen!