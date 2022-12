Im Rahmen der Amazon Last Minute Angebote habt ihr vorübergehen die Möglichkeit, euch 12 Monate DAZN zum Gesamtpreis von 199,99 Euro zu sichern. Dies entspricht einem Monatspreis von nur 16,66 Euro. Interesse? Dann greift schnell zu, bevor der Deal am 18.12.2022 ausgelaufen ist.

DAZN vorübergehend nur 16,66 Euro pro Monat

Im Laufe dieses Jahres hatte DAZN deutlich an der Preisschraube gedreht und sowohl den Monats- als auch Jahrespreis deutlich nach oben korrigiert. Dies dürfte den ein oder anderen Nutzer dazu bewegt haben, sein Abonnement zu kündigen bzw. kein Abo abzuschließen.

Aktuell und zeitlich befristet, könnt ihr euch bei Amazon einen verdammt heißen DAZN-Deal sichern. Für das 12-Monats-Abo zahlt ihr einmalig nur 199,99 Euro. Rein rechnerisch entspricht dies einem Monatspreis von nur 16,66 Euro. Bei diesem Preis liegen wir noch nur knapp über den „guten alten 15 Euro“, die DAZN lange Zeit verlangt hat. Gleichzeitig muss man auch festhalten, dass DAZN in den letzten Jahren massiv in die Übertragungsrechte investiert hat. So zeigt Sport-Streaming-Anbieter nicht nur einen Teil der Fußball-Bundesliga, sondern auch die Champions League, NFL, Darts, Tennis, NBA und vieles mehr.

Wie eingangs erwähnt, ist der DAZN-Deal zeitlich bis zum 18.12.2022 befristet. Das Angebot ist in unseren Augen ziemlich heiß. Solltet ihr bereits über ein DAZN-Abo nachgedacht haben und nur noch auf die passende Argumente gewartet haben, so hält Amazon nun ein Zeichen bereit. 12 Monate DAZN für insgesamt nur 199,99 Euro. Rein rechnerisch sind das 16,66 Euro Pro Monat. Der Rabatt wird an der Kasse verrechnet

-> Hier geht es direkt zum DAZN-Gutschein