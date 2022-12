Sonos hat seiner Trueplay-Funktion ein Update verpasst, damit diese nun auch mit dem iPhone 14 und iPhone 14 Pro funktioniert und ihr auch mit den neuesten iPhone-Modellen den Sonos-Sound in euren eigenen vier Wänden optimieren könnt.

Sonos: Trueplay funktioniert jetzt auch mit dem iPhone 14 (Pro)

Trueplay ist in unseren Augen eine nützliche Funktion, um eure Lautsprecher perfekt anzupassen. Dabei misst Trueplay, wie der Sound von den Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum zurückgeworfen wird, und stimmt eure Sonos Speaker perfekt ab, damit ihr überall großartigen Sound genießt, egal, wo ihr ihn aufstellst.

Aus welchen Gründen auch immer, konnten bis dato iPhone 14 und iPhone Pro nicht für Trueplay verwendet werden. Diesen Umstand hat Sonos nun korrigiert, so dass ihr die neuesten iPhone-Modelle zur Optimierung des Klangs nutzen könnt. Trueplay Tuning wird von allen Sonos Produkten bis auf Port, Connect und Roam SL unterstützt. Trueplay wird auch unterstützt, wenn Sonos als Stereo Paar oder Surround Sound Heimkino konfiguriert ist und wenn ein Sub oder Sub Mini hinzugefügt wurde.

