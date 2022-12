Apple hat den gestrigen Dienstag-Abend genutzt, um eine Vielzahl an Updates zu veröffentlichen. Neben iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, watchOS 9.2, tvOS 16.2 und HomePod Software 16.2 haben die Verantwortlichen mit iOS 15.7.2, iPadOS 15.7.2, macOS 12.6.2 und macOS 11.7.2 auch Updates für ältere System veröffentlicht. Begleitend dazu stehen Safari 16.2 und iCloud für Windows 14.1 auf den Apple Servern bereit. Alle genannten Updates haben eins gemeinsam, Apple hat verschiedene Sicherheitslücken geschlossen, so dass wir euch nur ans Herz legen können, die jüngsten Updates auf euren Geräten einzuspielen.

Apple stopft mit Dezember-Updates zahlreiche Sicherheitslücken

Auf die oben genannten „Dezember-Updates“ sind wir bereits am gestrigen Abend ausführlicher eingegangen. Apple hat seinen Produkten neue Features spendiert. So steht beispielsweise für iPadOS 16.2, iOS 16.2 und macOS 13.1 ab sofort die neue Freeform-App bereit. Die neuen Funktionen sollten allerdings nicht der alleinige Grund sein, um zu aktualisieren. Alle Update schließen Sicherheitslücken, so dass dringend empfohlen wird, diese zu installieren.

Apple Sicherheitsupdates in der Übersicht