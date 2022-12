Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass „The Reluctant Traveler“, eine neue Reiseserie um die Welt, die von Emmy-Gewinner Eugene Levy („Schitt’s Creek“) moderiert und als Executive Producer produziert wird, am 24. Februar 2023 weltweit ihr Debüt feiert. Die Serie mit acht Folgen folgt Levy, während er einige der schönsten und faszinierendsten Reiseziele der Welt in Costa Rica, Finnland, Italien, Japan, den Malediven, Portugal, Südafrika und den Vereinigten Staaten besucht und bemerkenswerte Hotels und die sie umgebenden Orte und Kulturen erkundet.

The Reluctant Traveler“ startet am 24. Februar 2023 auf Apple TV+

Eigenen Angaben zufolge ist Levy kein typischer Reiseshow-Moderator. Er ist weder abenteuerlustig noch ein versierter Globetrotter. Allerdings hat er zugestimmt, seinen Horizont zu erweitern. Levy packt mit einiger Beklommenheit seinen Koffer, hofft aber, dass seine Erfahrungen zu einem ganz neuen Kapitel im Leben führen könnten, auch wenn dies bedeutet, sich mit einigen seiner lang gehegten Ängste auseinanderzusetzen. Seid dabei, wenn er sich auf das ultimative Abenteuer begibt.

„The Reluctant Traveler“ wird von Twofour für Apple TV+ produziert. Neben der Hauptrolle produziert Levy neben David Brindley auch als Executive Producer.

Seit dem Start von Apple TV+ im November 2019 hat der Video-Streaming-Dienst sein Portfolio an Dokumentationen stetig erweitert. So findet ihr beispielsweise mit „The Big Bonn“ eine Doku über den größten Sozialversicherungsbetrug der Geschichte. Auf Apple TV+ stehen zudem die preisgekrönte Doku „Prehistoric Planet“ mit dem Oscar-nominierten Erzähler Sir David Attenborough; „Make or Break“, die Dokumentationen der World Surf League; die für den Emmy Award nominierte gehobene Wohndesign-Dokumentation „Home“; die für den Emmy Award nominierten Dokumentationen über moderne Kriegsführung „The Line“; die für den Emmy Award nominierte vierteilige Dokumentarserie „They Call Me Magic“, die das Leben und die Karriere des zweifachen NBA Hall of Famer und Kulturikone Earvin „Magic“ Johnson aufzeichnet; die für den Emmy Award nominierte Dokumentation „Watch the Sound with Mark Ronson“ und die Doku „Gutsy“ bereit.