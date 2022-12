Am vergangenen Wochenende wurden die Children’s & Family Emmy Awards vergeben. Apple TV+ hat eine Auszeichnung für „Who are you, Charlie Brown?“ (deutscher Titel: „Wer ist Charlie Brown“) erhalten.

„Who are you, Charlie Brown?“ gewinnt einen Children’s & Family Emmy Award

„Who are you, Charlie Brown?“ hat für Apple TV+ einen Children’s & Family Emmy Award in der Kategorie „Outstanding Non-Fictional Program“ erhalten.

In der Doku über die Peanuts und deren Schöpfer Charles M. Schulz sprechen berühmte Fans über ihre ganz eigene Beziehung zur Kult-Bande. Dazu gibt es eine neue animierte Story mit Charlie Brown in persönlicher Mission.

In der Kategorie „Outstanding Non-Fictional Program“ setzte sich der Dokumentarfilm von Charlie Brown gegen „Hi I’m Sevy“ vom Magnolia Network, „Kids Baking Championship“ für Food Network, „Nick News“ von Nickelodeon und für YouTube sowie „Sesame Street in Communities: Talking About Race“ durch.

Zu den weiteren Nominierten Apple TV+ Serien gehörten Helpsters, Die Fraggles: Back to the Rock, El Deafo, Ghostwriter, Doug Unplugs, Hello Jack“; The Kindes Show, Stillwater und Es sind die kleinen Dinge, Charlie Brown.