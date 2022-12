Kurz vor Weihnachten legt o2 noch einmal ein besonders attraktives Angebot auf. So kombiniert der Mobilfunkanbieter auf der einen Seite ein sehr gutes Smartphone mit einem attraktiven Tarif mit unbegrenztem Datenvolumem (LTE + 5G). Kurzum: Ihr erhaltet das iPhone 13 Pro Max in Kombination mit dem o2 Free Unlimited Max für nur 1 Euro. Im Hinblick auf Weihnachten stellt sich natürlich die Frage nach der Lieferzeit. Das iPhone 13 Pro Max ist auf Lager und somit sofort lieferbar. Fehlt euch noch das letzte i-Tüpfelchen? 100 Euro Wechselbonus könnt ihr euch auch noch sichern, wenn ihr zu o2 wechselt und gleichzeitig eure Mobilfunknummer mitbringt. Zum guten Schluss erhaltet ihr noch Apple Music 6 Monate kostenlos.

-> Hier geht es direkt zum iPhone 13 Pro Max bei o2

Nur 1 Euro: iPhone 13 Pro Max + o2 Free Unlimited Max

Ihr werdet vermutlich mitbekommen haben, dass die Lieferzeiten rund um das iPhone 14 Pro derzeit ziemlich angespannt sind. Neubestellungen werden erst im kommenden Jahr ausgeliefert. Wenn es allerdings nicht zwingend das neueste iPhone 14 Pro sein muss, so können wir euch das iPhone 13 Pro bzw. iPhone 13 Pro Max ans Herz legen. Dieses haben wir bis vor Kurzem im täglichen Einsatz gehabt und waren von dem Gerät komplett überzeugt. Natürlich hat das iPhone 14 Pro das ein oder andere neue Features. Wenn ihr darauf allerdings verzichten könnt, so werdet ihr mit dem iPhone 13 Pro Max in den kommenden Jahren große Freude haben, zumal das Gerät preislich deutlich attraktiver ist.

Apple setzt beim iPhone 13 Pro Max auf einen A15-Chip, ein 6,7 Zoll Ruper Retina XDR Display mit ProMotion, 5G, 3-Fach-Kamera, TrueDepth-Kamera mit Face ID und vieles mehr. Diese Gerät kombiniert o2 mit seinem besten Tarif, dem o2 Free Unlimited Max. Dieser Tarif bietet euch unter anderem unbegrenztes Datenvolumen mit 4G LTE / 5G (bis zu 500MBit/s), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. In unseren Augen lässt der o2 Free Unlimited Max nur wenige bis keine Wünsche offen.

Übersicht

unbegrenztes Datenvolumen (4G LTE / 5G)

bis zu 500MBit/s

Telefonie-Flat in alle dt. Netze

SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming

iPhone 13 Pro Max mit 256 GB Speicher für einmalig 1 Euro

monatlicher Grundpreis 64,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit

100 Euro Wechselbonus sichern

Zeitlich befristet, könnt ihr bei o2 aktuell auch von 100 Euro Wechselbonus profitieren. Diesen erhaltet ihr natürlich auch, wenn ihr euch für das iPhone 13 Pro Max mit o2 Free Unlimited entscheidet. Dies gilt bei erstmaligem Wechsel in einen o2 Free-Tarif, den o2 Grow-Tarif bzw. in einen Tarif mit o2 Free-Pro-Vorteilen mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit (z.B. o2 Free M für 29,99 Euro mtl.) aus einem Vertrag, der zuvor mindestens 3 Monate bestanden hat, sowie einer erfolgreichen Rufnummern-Portierung zu o2 bis spätestens 4 Wochen nach Abschluss des o2 Vertrags. Wechselbonus wird als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 Euro auf die Grundgebühr gewährt. Natürlich könnt ihr euch den Wechselbonus auch mit anderen Smartphones oder bei SIM-only sichern.

-> Hier geht es direkt zum iPhone 13 Pro Max + o2 Free Unlimited Max