Nachdem im November der erste Tesla mit Apple Music Integration aufgetaucht war, können sich nun alle Nutzer eines Tesla-Fahrzeugs freuen. So hat der Autohersteller mit dem aktuellen Software-Update 2022.44.25 die Unterstützung von Apple Music offiziell eingeführt.

Apple Music für Tesla

Jedes Jahr um die Weihnachtszeit herum ist Tesla dafür bekannt, ein größeres Software-Update mit einigen neuen Funktionen zu veröffentlichen, bei denen es im Allgemeinen eher um Spaß als um Funktionalität geht.

Es ist nicht das größte Update von Tesla. Letztes Jahr beispielsweise erhielten Tesla-Besitzer ein umfangreiches Update mit vielen Änderungen an der Benutzeroberfläche und einer Reihe neuer, in die Fahrzeuge integrierter Videospiele. Dennoch gibt es Grund zur Freude. In diesem Jahr besteht die größte Neuerung darin, dass eine Apple Music-App in die Fahrzeuge integriert wird – neben anderen Musik-Streaming-Apps wie Spotify und Tidal, die bereits in den Fahrzeugen installiert sind.

Während die meisten anderen Autohersteller zur Medienwiedergabe in ihren Fahrzeugen auf Smartphone-Spiegelung mit Apple CarPlay und Android Auto setzen, beharrt Tesla auf eine Integration von Musikdiensten und anderen Apps direkt in seine eigene Benutzeroberfläche.

Wir wussten bereits, dass Apple Music kommen würde. So hatte ein Fan ein Model S mit Apple Music Integration gesichtet. Das Fahrzeug war im Petersen Automotive Museum in Los Angeles ausgestellt. Das Museum zeigt derzeit in Partnerschaft mit Tesla mehrere Prototyp-Fahrzeuge, darunter den Roadster und den Cybertruck.

Tesla schreibt in den Versionshinweisen zum Update:

„Streamen Sie über 100 Millionen Songs und 30.000 Wiedergabelisten werbefrei. Hören Sie Ihre gesamte Mediathek, entdecken Sie neue Musik und schalten Sie Live-Radiosender ein. Um auf Apple Music zuzugreifen, tippen Sie auf das Apple Music Symbol im Programmstarter, scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät und melden Sie sich mit Ihrer Apple ID an. Hinweis: Für das Streaming von Apple Music über eine Mobilfunkverbindung ist ein Premium Connectivity-Abonnement erforderlich.“