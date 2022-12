Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple ankündigte, dass das Unternehmen aus Cupertino seine hauseigene Karten-Applikation mit detaillierteren Karten, besserer Straßenabdeckung, der neuen Funktion „Umsehen“ und weiteren Neuerungen verbessern wird. Nachdem das Kartenmaterial bereits in einigen Ländern aktualisiert wurde, steht nun ein Update in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz an.

Neue Karten-App erreicht weitere Länder

Das neue Kartenmaterial bietet detailliertere Informationen zu Straßen, Parkplätzen, Parks, Gebäuden, Flughäfen und mehr und sind Teil von Apples Bestreben, Google Maps und anderen Kartendiensten Konkurrenz zu machen.

Die Verbesserungen werden in erster Linie beim Zoomen sichtbar. So sind nun unter anderem Details wie Gras, Bäume, Sportplätze und Parkplätze zu erkennen. Dabei hat Apple auch Straßendetails und Orientierungspunkte erfasst – alles, um ein genaues und nützliches Kartenerlebnis zu ermöglichen. Neben den umfangreichen Kartendaten sollen auch die Suchergebnisse von dem Update profitieren.

Zum neuen Kartenerlebnis gehört auch die Funktion „Umsehen“ (englische Bezeichnung „Look Around“). Die Karten-App bietet mit „Umsehen“ interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten. Dabei setzt Apple für seine Straßenansicht besonders hochwertiges Bildmaterial ein.

Apple hat heute angekündigt, dass die überarbeitete Karten-App in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz eingeführt wird. Die Überarbeitung wurde erstmals 2019 in den USA eingeführt und ist seitdem auf Großbritannien, Irland, Kanada, Spanien, Portugal, Italien, Australien, Neuseeland, Singapur, Frankreich, Deutschland und ausgewählte andere Länder und Gebiete ausgeweitet worden. Der Apple-Maps-Experte Justin O’Beirne geht derweil davon aus, dass das Redesign bald auf Saudi-Arabien und Israel ausgeweitet wird.

Apple schreibt zu dem neuen Kartenerlebnis: