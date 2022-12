Am gestrigen Abend hat Apple die Beta 1 zu iOS 16.3, iPadOS 16.3 und macOS Ventura 13.2 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Die kommenden Updates werden physikalische Sicherheitsschlüssel als zusätzlichen Schutz für eure Apple ID bieten.

iOS 16.3 und macOS 13.2 unterstützen physikalische Sicherheitsschlüssel

In der vergangenen Woche kündigte Apple Apple verschiedene neue Sicherheitsmaßnahmen an. Neben der optionalen End-to-End-Verschlüsselung für iCloud-Backups, -Fotos, Nachrichten, Erinnerungen und Co. gibt es auch neue iMessage- und Apple ID-Sicherheitsfunktionen.

Mit Security Keys haben Benutzer die Wahl, Hardware-Sicherheitsschlüssel von Drittanbietern zu verwenden, um diesen Schutz zu verbessern. Diese Funktion ist für Benutzer konzipiert, die häufig aufgrund ihres öffentlichen Profils konzertierten Bedrohungen für ihre Online-Konten ausgesetzt sind, wie z. B. Prominente, Journalisten und Regierungsmitglieder. Für Benutzer, die sich anmelden, stärkt Security Keys die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Apple, indem ein Hardware-Sicherheitsschlüssel als einer der beiden Faktoren erforderlich ist.

Mit der nun freigegeben Beta 1 zu iOS 16.3, iPadOS 16.3 und macOS 13.2 legt Apple den Grundstein für die physikalischen Sicherheitsschlüssel. Die Funktion findet sich unter Einstellungen -> Apple ID -> Security Keys.