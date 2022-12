Seit gestern Abend steht unter anderem die iOS 16.3 Beta 1 für eingetragene Entwickler bereit. Diese bietet unter anderem die Möglichkeit, physikalische Sicherheitsschlüssel zum Schutz von Apple IDs zu verwenden. Wie nun bekannt wird, optimiert Apple auch den Prozess zur Musik-Übergabe vom iPhone zum HomePod bzw. hierzu eine Kurzanleitung zur Verfügung.

Neue Anleitung zur Musik-Übergabe vom iPhone zum HomePod

Die Musik-Übergabe vom iPhone zum HomePod (und zurück) ist nicht neu. Die Funktion gibt es bereits seit dem Original HomePod und wurde mit dem HomePod mini und Dank U1-Chip noch einmal optimiert und präzisiert. Beim Abspielen eines Musik oder eines Podcasts müsst ihr lediglich euer iPhone in die Nähe des HomePods bringen. Das Ganze funktioniert auch mit Telefonaten.

Um Benutzern zu helfen, sich mit dieser Funktion vertraut zu machen, hat Apple in iOS 16.3 eine kurze Anleitung integriert, die Anwender aufzeigt, wie das Ganze funktioniert. Nutzer, die einen HomePod in ihrem Konto eingerichtet haben, erhalten die neue (kurze) Anleitung nach dem Update auf iOS 16.3 angezeigt. iOS erklärt, dass Benutzer ihr iPhone in die Nähe ihres HomePod bringen können, um Wiedergabesteuerungen anzuzeigen oder Audio zwischen den Geräten zu verschieben.

Eine bahnbrechende Neuerung stellt die Anleitung sicherlich nicht dar. Wir können uns allerdings gut vorstellen, dass eine Vielzahl der Benutzer die Funktion überhaupt kennt.