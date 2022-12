Die neue Funktion Notruf via Satellit für das iPhone 14, ist zwar noch nicht lange verfügbar, konnte jedoch bereits mehrfach beweisen, dass sie Leben retten kann. Jetzt berichten Ersthelfer in Kalifornien, dass sie dank Apples Satellitenverbindung eine außergewöhnliche Rettungsaktion durchführen konnten.

Notruf SOS via Satellit im Einsatz

Die Notruf SOS via Satellit Funktion war eine der Hauptankündigungen bei der iPhone 14 Vorstellung. Jedes Modell der iPhone 14 Familie — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max — kann durch eine Kombination aus speziell entwickelten Komponenten und tief integrierter Software eine direkte Verbindung zu einem Satelliten herstellen. Seit wenigen Tagen steht die Funktion auch bei uns in Deutschland zur Verfügung.

Am Dienstag erhielt die Polizeistation von Crescenta Valley eine Benachrichtigung von der Apple Notrufzentrale, die sie über einen Unfall im Angeles National Forest informierte. Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen und etwa 90 Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Glücklicherweise hatten die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau in den 20ern, nur leichte bis mittelschwere Verletzungen und konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Laut einem Twitter-Thread des Montrose Search & Rescue Teams hatten die Opfer in der Schlucht keinen Mobilfunkempfang. Doch mit der Notruf SOS via Satellit Funktion ihres iPhone 14 konnten sie die Notrufzentrale von Apple kontaktieren. Die Notrufzentrale übermittelte dann Informationen über die beiden und ihren Standort. Die Rettungskräfte konnten daraufhin einen Hubschrauber einsetzen, der die beiden aus der Schlucht in ein örtliches Krankenhaus flog.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022

So funktioniert Notruf SOS via Satellit

Notruf SOS via Satellit baut auf bestehenden Funktionen auf, die für iPhone-Nutzer von entscheidender Bedeutung sind, darunter Notruf SOS, Notfallpass, Notfallkontakte und die „Wo ist?“-Suche. Die Funktion bietet die Möglichkeit, sich mit einem Satelliten zu verbinden, um so einen umfassenden Ansatz für den Austausch wichtiger Informationen mit Notfalldiensten, Familie und Freunden zu ermöglichen.

Der Service ermöglicht es den Notrufzentralen, sich in Notfallsituationen mit noch mehr Anwendern zu verbinden, und erfordert keine zusätzliche Software oder Protokolle. Nutzer werden direkt mit Notrufzentralen verbunden, die für den Empfang von Textnachrichten ausgerüstet sind, oder mit Apple-Vermittlungszentralen, die für den Anwender Kontakt mit Notrufzentralen aufnehmen, die keine Textnachrichten empfangen können.

Apple nutzt für dieses Vorhaben Globalstars Satelliten-Netzwerk. Dabei haben Apple und Globalstar bei der Umsetzung ein System entwickelt, dass die Hauptprobleme von Satellitenkommunikation minimiert. Eine wichtige Neuerung besteht darin, dass der Modus nicht auf der Übermittlung vollständiger Textnachrichten beruht. Stattdessen werden auf dem iPhone 14 eine Reihe von Fragen gestellt und die Antworten dann in komprimierter Form gesendet. Das ist sehr wichtig, da die verfügbare Bandbreite gering ist.