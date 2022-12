Samsung vergleicht sich bekanntlich gerne mit Apple. Bei der Gelegenheit macht sich das Unternehmen auch des Öfteren über das iPhone lustig und zählt „wichtige“ Features auf, die man im Gegensatz zu Apple bei den Galaxy-Smartphones bietet. Dieses Mal widmet sich das südkoreanische Unternehmen den fehlenden Klapphandys in Apples Sortiment und geht davon aus, dass das Fehlen ein Verlust für die Kunden sei.

Samsung bewirbt Galaxy Z Flip4

Langsam gehen Samsung womöglich die Features aus, mit denen sich das Unternehmen von Apple abheben möchte. Deswegen bedient man sich jetzt kurzerhand an einer ganzen Gerätekategorie, die es bei Apple nicht gibt – und zwar die „faltbaren“ Smartphones.

Ob die sogenannten Foldables letztendlich einen praktischen Mehrwert bieten, muss jeder Kunde für sich selber entscheiden. Samsung geht natürlich davon aus, dass die Geräte Vorteile bieten. In einem neuen Werbespot zum Thema Fußballweltmeisterschaft sollen diese herausgestellt werden.

Anscheinend sind der Marketing-Abteilung jedoch nicht allzu viele Vorteile eingefallen. Zumindest werden diese in der Werbung (via Weibo) nicht aufgeführt. Viel mehr, zeigt das Unternehmen einige Galaxy Flip-Geräte als Fans in einem Fußballstadion. Während die Galaxy Flip-Gruppe auf der Tribüne jubelt und „flippt“, bleiben einige Smartphones, die eindeutig iPhones ähneln, im Publikum stehen und blicken mit traurigen Emojis auf das Meer von Flip-Smartphones. Der Text am Ende des Werbespots lautet: „It’s time to fold together“.

Genau genommen, ist es nicht das erste Mal, dass Samsung auf das Fehlen von faltbaren und klappbaren Geräten bei Apple aufmerksam macht. In einem Werbespot im letzten Monat wies Samsung darauf hin, dass Apple-Nutzer angeblich immer auf neue Funktionen warten, wobei auch das Galaxy Z Flip erwähnt wird. Die Werbebotschaft: „because that’s what we do. We wait,“.