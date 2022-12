Woche für Woche blicken wir immer freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple Arcade. Ab sofort steht „My Little Pony: Mane Merge“ auf Apples Spiele-Abo-Plattform bereit.

„My Little Pony: Mane Merge“ steht auf Apple Arcade bereit

My Little Pony: Mane Merge von Gameloft und Hasbro ist ein Puzzlespiel, das auf dem Animationsfilm My Little Pony: A New Generation basiert. Apple Arcade-Gamer können sich auf eine originelle Geschichte freuen, bei der sie aufsatteln, um den Mane 5 – Sunny, Izzy, Zipp, Pipp und Hitch – zu helfen und Equestria zu neuem Ruhm zu verhelfen. Dazu müsst ihr verschiedene Gegenstände zusammenfügen und herstellen, während ihr das Geheimnis hinter der Dunkelheit, die über das Land hereingebrochen ist, lüftet.

Begebt euch mit euren Ponyfreunden auf ein Abenteuer und erkundet ein Equestria, das so noch niemand erlebt hat! Hinterlasst einen bleibenden Eindruck und erweckt Hoffnung in den Ländern. Entfernt die mysteriösen Ranken, heilt nervöse Tiere und stellt die Umgebung wieder her, indem ihr die Wünsche aller Ponys erfüllt. Kombiniert verschiedene Gegenstände wie Sunny Starscouts unverkennbare Smoothies und köstliche Desserts und Izzy Moonbows glitzernde Bastelmaterialien, um Wünsche zu erfüllen.